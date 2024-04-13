Опасность для общества: у украинцев слишком много оружия на руках, — министр МВД

По словам Игоря Клименко, украинцам нужно будет обязательно зарегистрировать трофейное оружие, и тогда они смогут хранить его у себя до окончания режима военного положения.

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Сейчас на руках у граждан Украины может быть от одного до пяти миллионов единиц оружия. Так же много и гранат, поэтому нужно, чтобы это вооружение попало на государственные склады. Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщил Укринформ.

"Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках у наших граждан. От миллиона до 5. Но миллион — это тоже много. А сколько гранат на руках у наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы, попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан", — сказал Клименко.

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По его словам, сейчас почти все оружие, которое было выдано гражданам, является учтенным. В то же время есть и определенное количество единиц трофейного оружия, которое незаконно находится у украинцев.

"Но мы сознательно понимаем, что оно (трофейное оружие, — ред.) должно быть на руках у граждан, потому что идет война. Две недели назад в первом чтении приняли закон, которым определяется, что мы будем делать с трофейным оружием. После того, как во втором чтении этот закон будет проголосован, каждый гражданин, который имеет это оружие, он должен принести его в полицию и зарегистрировать", — отметил Клименко.

Глава МВД уточнил, что это трофейное зарегистрированное оружие граждане смогут хранить у себя до окончания режима военного положения.

"После 90 дней после окончания режима военного положения каждый гражданин должен принести это оружие в органы полиции и либо его сдать, либо выхолостить, либо переделать в разрешенный вид оружия и т.д.", — подчеркнул министр.

Напомним, 12 апреля Игорь Клименко заявил, что лица, которые получили повестку, но не пожелали явиться в Территориальный центр комплектования (ТЦК и СП), оказываются в специальной базе данных. Их туда вносят работники военкомата. Полицейские могут проверить потенциального уклониста, но наказать его права не имеют.

4 апреля министр внутренних дел Украины отметил, что почти 25% территории Украины заминировано и подчеркнул, что о полном гуманитарном разминировании не может даже идти речь, поскольку для этого нужно полное завершение боевых действий.