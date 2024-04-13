У Луганську пролунало два вибухи: ракети могли влучити у скупчення техніки РФ, деталі (карта)

У результаті атаки у Луганську зафіксовані пошкодження та є постраждалі. Окупаційна влада заявляє про влучання в машинобудівний завод, а OSINT-аналітики наголошують на ударі по техніці ворога.

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У Луганську пролунали вибухи. За словами очільника окупаційної адміністрації Леоніда Пасічника, українські військові завдали удару по машинобудівному заводу. Про це він написав у своєму Telegram.

"Цього разу ворог випустив кілька ракет на машинобудівному заводі Луганська, де ми планували незабаром запустити виробництво", — сказав Леонід Пасічник.

Він зауважив, що нібито на заводі планували працевлаштували декілька десятків громадян. Крім цього, в результаті атаки нібито пошкодження отримали житлові будинки. Тоді як інформація щодо постраждалих уточнюється.

За інформацією російського медіа "РИА Новости", в результаті атаки по тимчасово окупованому Луганську є постраждалі громадяни.

Медіа "Mash на Донбассе" розповіло, що під час атаки на Луганськ поранення отримав місцевий житель. Він нібито перебуває у стані середньої тяжкості, його госпіталізували до лікарні.

В OSINT-спільноті "КіберБорошно" зауважили, що ракети влучили у скупчення російської техніки.

Вибухи в Луганську: що відомо

Вранці 13 квітня в Луганську місцеві жителі чули два вибухи, в районі автовокзалу спалахнула пожежа. У соцмережах повідомили, що відбулося влучання по скупченню російської техніки в районі Луганського машинобудівного заводу.

Нагадаємо, 12 квітня у росЗМІ повідомили, що два українські безпілотні літальні апарати атакували військову частину в Мордовії. В результаті атаки пошкодження отримала будівля, де раніше розташовувався командний пункт, тоді як з людей нібито ніхто не постраждав.