В Луганске прогремело два взрыва: ракеты могли попасть в скопление техники РФ, детали (карта)

В результате атаки в Луганске зафиксированы повреждения и есть пострадавшие. Оккупационные власти заявляют о попадании в машиностроительный завод, а OSINT-аналитики отмечают удар по технике врага.

Related video

В Луганске прогремели взрывы. По словам главы оккупационной администрации Леонида Пасечника, украинские военные нанесли удар по машиностроительному заводу. Об этом он написал в своем Telegram.

"На этот раз враг выпустил несколько ракет на машиностроительном заводе Луганска, где мы планировали вскоре запустить производство", — сказал Леонид Пасечник.

Он отметил, что якобы на заводе планировали трудоустроить несколько десятков граждан. Кроме этого, в результате атаки якобы повреждения получили жилые дома. Тогда как информация о пострадавших уточняется.

По информации российского медиа "РИА Новости", в результате атаки по временно оккупированному Луганску есть пострадавшие граждане.

Медиа "Mash на Донбассе" рассказало, что во время атаки на Луганск ранения получил местный житель. Он якобы находится в состоянии средней тяжести, его госпитализировали в больницу.

В OSINT-сообществе "КиберБорошно" отметили, что ракеты попали в скопление российской техники.

Взрывы в Луганске: что известно

Утром 13 апреля в Луганске местные жители слышали два взрыва, в районе автовокзала вспыхнул пожар. В соцсетях сообщили, что произошло попадание по скоплению российской техники в районе Луганского машиностроительного завода.

Напомним, 12 апреля в росСМИ сообщили, что два украинских беспилотных летательных аппарата атаковали воинскую часть в Мордовии. В результате атаки повреждения получило здание, где ранее располагался командный пункт, тогда как из людей якобы никто не пострадал.