В Луганске "прилет" и пожар: под ударом оказалась техника ВС РФ, — соцсети (видео)

В российском медиа отметили, что ВСУ якобы впервые за год атаковали "мирный" город. Сообщается, что "прилетело" по скоплению вражеской техники в районе машиностроительного завода.

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13 апреля во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Об этом известно из Telegram-канала с местными новостями.

Авторы контента передали, что очевидцы сообщили о двух взрывах в городе.

В медиа Readovka проинформировали, что "ВСУ впервые за год обстреляли мирный Луганск". Сообщается, что в районе автовокзала вспыхнул пожар.

В публикации говорится, что в небо поднимается столб дыма, а на место пожара выехали спасатели.

В Telegram-канале "Труха" отметили, что "прилетело" по скоплению техники ВС РФ в районе Луганского машиностроительного завода.

Напомним, 13 апреля в DeepState заявили, что ВС РФ продвинулись в районе Часового Яра и оккупировали Богдановку. В Минобороны опровергли захват села и заверили, что продолжаются "интенсивные бои". Отмечается, что оккупационные войска не прекращают штурмов.

Вечером 12 апреля Россия обстреляла центр города Купянска в Харьковской области. 62-летний мужчина оказался под завалами, его спасли работники ГСЧС.

В ISW сообщили, что основная цель российских обстрелов энергообъектов — не тотальный блэкаут в Украине. Президент РФ Владимир Путин признал, что удары призваны реализовать одну из объявленных им целей войны. Кремль добивается "демилитаризации", пытаясь не допустить развития украинского ВПК.