Российские оккупанты обстреляли центр Купянска: есть раненые, начался пожар (фото)

В ГСЧС сообщили о двух раненых, мужчинах в возрасте 62 и 73 года. Их госпитализировали.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что вечером 12 апреля российские агрессоры снова обстреляли центр города Купянска Харьковской области. Об этом говорится в официальном телеграм-канале ГСЧС.

Из-за обстрелов загорелся пожар в жилом доме, который распространился на 200 квадратных метров. Под завалы попал 62-летний мужчина. Спасатели вытащили его и им занимаются медики.

Фото: ГСЧС

По другому адресу тоже был обнаружен раненый — 73-летний мужчина, который также госпитализирован.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Обстрелы Купянска

Атаки на Купянск и другие районы Харьковщины со стороны российских оккупантов продолжаются уже давно. Так, в пятницу, 12 апреля, был атакован населенный пункт Купянск-Узловой, а также село в Купянском районе.

В марте россияне впервые применили по Купянску авиабомбу с кассетным зарядом, которая несет еще больше разрушений и является еще более угрожающей для гражданского населения

Кроме того, в прошлом месяце агрессоры атаковали Купянск с использованием реактивных систем залпового огня, что привело к гибели двух человек.

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Напомним, 12 апреля ВС РФ атаковали Украину 17 ударными беспилотниками. Силы обороны уничтожили 16 "шахедов" в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Кроме того, в тот же день ВС РФ во время массированного ракетного обстрела полностью разрушила Трипольскую ТЭС в городе Украинка Киевской области.