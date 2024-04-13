Російські окупанти обстріляли центр Куп'янська: є поранені, зайнялася пожежа (фото)

В ДСНС повідомили про двох поранених, чоловіків віком 62 і 73 роки. Їх госпіталізували.

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що ввечері 12 квітня російські агресори знову обстріляли середмістя Куп’янська Харківської області. Про це йдеться в офіційному телеграм-каналі ДСНС.

Через обстріли зайнялася пожежа у житловому будинку, яка поширилася на 200 квадратних метрів. Під завали потрапив 62-річний чоловік. Рятувальники витягли його та ним опікуються медики.

Фото: ДСНС

За іншою адресою теж було виявлено пораненого — 73-річного чоловіка, якого також госпіталізовано.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Обстріли Куп'янська

Атаки на Куп'янськ та інші райони Харківщини з боку російських окупантів тривають вже давно. Так, у п’ятницю, 12 квітня, був атакований населений пункт Куп’янськ-Вузловий, а також село у Куп’янському районі.

У березні росіяни вперше застосували по Куп’янську авіабомбу із касетним зарядом, яка несе ще більше руйнувань і є ще загрозливішою для цивільного населення

Крім того, у минулому місяці агресори атакували Куп’янськ із використанням реактивних систем залпового вогню, що призвело до загибелі двох людей.

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Нагадаємо, 12 квітня ЗС РФ атакували Україну 17 ударними безпілотниками. Сили оборони знищили 16 "шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

Крім того, у той самий день ЗС РФ під час масованого ракетного обстрілу повністю зруйнувала Трипільську ТЕС у місті Українка Київської області.