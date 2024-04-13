Російські окупанти обстріляли центр Куп'янська: є поранені, зайнялася пожежа (фото)
В ДСНС повідомили про двох поранених, чоловіків віком 62 і 73 роки. Їх госпіталізували.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що ввечері 12 квітня російські агресори знову обстріляли середмістя Куп’янська Харківської області. Про це йдеться в офіційному телеграм-каналі ДСНС.
Через обстріли зайнялася пожежа у житловому будинку, яка поширилася на 200 квадратних метрів. Під завали потрапив 62-річний чоловік. Рятувальники витягли його та ним опікуються медики.
За іншою адресою теж було виявлено пораненого — 73-річного чоловіка, якого також госпіталізовано.
Обстріли Куп'янська
Атаки на Куп'янськ та інші райони Харківщини з боку російських окупантів тривають вже давно. Так, у п’ятницю, 12 квітня, був атакований населений пункт Куп’янськ-Вузловий, а також село у Куп’янському районі.
У березні росіяни вперше застосували по Куп’янську авіабомбу із касетним зарядом, яка несе ще більше руйнувань і є ще загрозливішою для цивільного населення
Крім того, у минулому місяці агресори атакували Куп’янськ із використанням реактивних систем залпового вогню, що призвело до загибелі двох людей.Важливо
Нагадаємо, 12 квітня ЗС РФ атакували Україну 17 ударними безпілотниками. Сили оборони знищили 16 "шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.
Крім того, у той самий день ЗС РФ під час масованого ракетного обстрілу повністю зруйнувала Трипільську ТЕС у місті Українка Київської області.