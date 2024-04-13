Не ради блэкаута: на массированные обстрелы энергетики Путина побуждает страх, — ISW

Президент РФ признал, что реализовывает одну из объявленных целей войны в Украине. Аналитики отметили, что Владимир Путин пытается не допустить того, чтобы Силы обороны не зависели от помощи Запада.

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Главная цель ударов ВС РФ по украинской энергетике — не тотальный блэкаут. Российский лидер Владимир Путин реализовывает одну из объявленных ранее целей войны. Об этом известно из отчета американского Института изучения войны (ISW) за 12 апреля.

По оценке аналитиков, российские атаки, нацеленные на энергетические объекты, должны ухудшить оборонно-промышленный потенциал Украины. Такое стремление частично подтвердил и сам Путин.

Во время встречи с лидером Беларуси Александром Лукашенко он заявил, что удары по энергетике связаны с целью "демилитаризовать" Украину. По его словам, массированные обстрелы — это "вынужденный" ответ на атаки беспилотников по НПЗ.

В ISW отметили, что Путин, вероятно, надеется предотвратить развитие украинского ВПК до "точки почти самообеспечения в долгосрочной перспективе". В таком случае собственная промышленность позволит Украине занять выгодную позицию для защиты от агрессии и значительно уменьшит зависимость от поддержки Запада.

"Значительные задержки западной помощи, частично из-за успешных российских информационных операций и нерешительности Запада, создали возможность для российских наступательных операций и ударной кампании России", — подчеркнули аналитики.

Они спрогнозировали, что развитие ВПК со временем поможет защищаться от России и обеспечивать потребности национальной безопасности в условиях значительного уменьшения поставок от партнеров. США не нужно будет отправлять большие пакеты помощи, если Украина расширит собственный потенциал.

В то же время в ISW отметили, что помощь Запада сейчас имеет "решающее значение" для защиты энергетики от ударов ВС РФ. Речь идет о поставках систем ПВО и ракет.

Напомним, в АР со ссылкой на разведку и чиновников США сообщили, что Китай резко увеличил продажи оборудования РФ. Речь идет о станках, микроэлектронике и других технологиях, которые используют для производства оружия и техники.

В Kyiv Post 12 апреля проинформировали, что США имеют более тысячи пусковых установок Patriot. Половина из них находится в резерве.