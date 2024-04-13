"Люди должны быть готовы": глава Минэнерго посоветовал украинцам покупать генераторы

Как рассказал министр Герман Галущенко, Украине нужны системы ПВО, чтобы защитить важные объекты энергетической инфраструктуры от российских атак.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко посоветовал украинцам покупать генераторы на случай отключения света. Своим мнением он поделился в интервью УНИАН.

"Когда в начале зимы меня спрашивали, нужны ли генераторы, я говорил: "Да, надо, готовьтесь, будет сложная зима, но мы сделаем все, чтобы они вам не понадобились". И мы свое обещание сдержали. Люди должны быть готовы, потому что это война. А мы со своей стороны будем делать все, чтобы все эти средства не понадобились", — сказал он.

Министр отметил, что Украине нужны системы ПВО, чтобы защитить важные объекты энергетической инфраструктуры от российских атак.

При этом Галущенко призвал не верить прогнозам. Отвечая на вопрос о том, будет ли следующая зима еще сложнее, министр заявил, что этого на самом деле никто не знает.

"Не верьте никаким прогнозам! Все эти эксперты появляются, когда что-то происходит, и начинают нести свои "светлые" мысли. Тем, кто вам говорит, что будет хуже или лучше – не верьте, потому что никто не знает, с каким составом генерации мы дойдем до зимы. На самом деле выглядит все отрадно, потому что система, несмотря на российские удары, целостна", — сказал Галущенко.

Напомним, в том же интервью Галущенко заявил, что ситуация в энергетическом секторе Украины сложная. Так, было потеряно много генерации, однако система не развалилась. Он также сказал, что потеря мощностей Трипольской ТЭС и ДнепроГЭС вызвала дефицит. При этом самая сложная ситуация с энергетикой сейчас в Харькове.

Также отметим, что в правительстве рассказали, как защитить энергообъекты от ударов РФ. По словам вице-премьера Кубракова, полностью защитить все объекты можно третьим уровнем защиты. Речь идет о строительстве новых подстанций, погруженных под землю. Возводить такие конструкции уже начали, но необходимо дополнительное финансирование.