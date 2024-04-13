У РФ заявили про створення дронів-винищувачів: що відомо (відео)

Окупанти показали відео, як один дрон, схожий на FPV, наближається та знищує інший коптер, схожий на Mavic 3. Це, стверджують росіяни, є доказом створення нового винищувального типу БПЛА.

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Росіяни розробляють новий засіб для боротьби з дронами у вигляді іншого дрону, який буде атакувати цілі. Про це повідомляє російський письменник-пропагандист Олексій Суконкін у своєму телеграм-каналі.

Автор заявляє, що розвиток безпілотників почав повторювати досвід пілотованої авіації. Для протидії FPV-дронів розроблено дрон-винищувач, який перехоплює ворожі засоби. Суконкін навів аналогію, що в Першу світову спочатку зʼявилася розвідувальна авіація, а потім ударна і вже за нею винищувальна.

Допис Суконіна про створення дрона-винищувача

Стверджується, що у ЗС РФ створюються полки БПЛА. В них передбачено створення розвідувальних та розвідувально-ударних батальйонів. Проте пропагандист пропонує додати і роти винищувачів БПЛА.

Дрон-винищувач протестували на дроні, який майже не рухався Момент ураження дроном-винищувачем

На опублікованих кадрах один квадрокоптер, схожий на Mavic 3, був уражений FPV-дроном. Ймовірно, "винищувач" оснащено додатковою вибухівкою, щоб уражати дрони в польоті і без безпосереднього контакту. Варто зауважити, що під час тестування дрон, який атакували "винищувачем", майже не рухався.

Наразі невідомо, наскільки ефективним може виявитися рішення в реальних умовах. Проте українські оператори дронів вже знищували російські дрони прямо в польоті. Перший такий випадок показали "Птахи Мадяра" 21 лютого.

Нагадаємо, 13 квітня у мережі показали, як російський дрон спробував атакувати у польоті український Мі-24.

4 квітня ЗМІ писали, чим можна дешево перехоплювати російські дрони-розвідники.