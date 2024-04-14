Війна в Україні: дрони змінюють ситуацію на фронті, як танки у Першій світовій,— WP

За словами журналістів, в умовах нестачі снарядів у ЗСУ безпілотники суттєво допомагають Україні у війні, хоча за відсутності снарядів можна отримати поразку.

Related video

Безпілотники здатні змінити хід війни в Україні, як танки, так, як це було у період Першої світової війни, оскільки БПЛА призводять фактично до паралічу неба. Про це йде мова у матеріалі видання на The Washington Post.

Автори статті зазначають, що безпілотники негативно впливають на переміщення штурмових груп. Через зростання на фронті використання малих дронів "сіра зона" перетворилася на "зону смерті".

У коментарі WP командир взводу ударних БпЛА Code 9.2 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олександр Настенко пояснив, що бійці, які у нічний час не бояться рухатися під "поглядами" безпілотників ворога, "гинуть моментально".

При цьому військовий стверджує, що хід війни змінився саме завдяки відносно недорогим безпілотникам. Спочатку Україна мала певну перевагу завдяки їм, проте згодом у Росії також масово почали виробляти свої дрони.

Важливо

Застосовуються сотнями: як наземні дрони допомагають ЗСУ на полі бою

Керівник штабу компанії BRINC Drones Ендрю Коте стверджує, що все, що зараз відбувається на фронті, можна назвати "бліцкригом безпілотної війни". Він переконаний, що дрони в Україні так само змінюють війну, як колись танки у роки Першої світової війни.

Українські військові розповідають, що біля сотні дронів знаходяться на полі бою, проте точно сказати, кому вони належать, складно. Разом з цим безпілотники допомагають Україні з урахуванням гострої нестачі боєприпасів. У ЗСУ постійно наголошують на гострій потребі в артилерійських снарядах, інакше є ризик програти у війні, зазначають автори матеріалу WP.

Україна анонсувала масоване виробництво дронів

12 березня голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні запускають масове виробництво наземних дронів. При цьому чиновник зазначив, що всі необхідні випробування пройшли платформи "камікадзе" й "турелі". Завдяки такому озброєнню можна знищувати позиції й техніку росіян, мінувати, розміновувати, евакуювати поранених і підвозити боєприпаси. Метою створення таких дронів, наголосив Федоров, є мінімізація участі людини на полі бою, завдяки чому можна буде зберегти життя і здоров'я українських військових.

При цьому 20 березня Федоров розповідав, що Україна протягом року могла б виготовляти до 2 мільйонів дронів, проте для цього потрібне фінансування з боку американських і європейських партнерів.

10 квітня Фокус писав, що український благодійний фонд "B-52" почав створення ударних дронів, використання яких вже завдало суттєвої шкоди об'єктам на території Росії.

До того ж 11 квітня стало відомо, що в Україні почали виготовляти дрони-камікадзе, які вже називають "Укроланцет". Завдяки їм можна уражати цілі на відстані 50 кілометрів. Це озброєння вже почали використовувати для ураження засобів ППО ЗС РФ.