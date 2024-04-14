Война в Украине: дроны меняют ситуацию на фронте, как танки в Первой мировой,- WP

По словам журналистов, в условиях нехватки снарядов в ВСУ беспилотники существенно помогают Украине в войне, хотя при отсутствии снарядов можно получить поражение.

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Беспилотники способны изменить ход войны в Украине, как танки, так, как это было в период Первой мировой войны, поскольку БПЛА приводят фактически к параличу неба. Об этом идет речь в материале издания на The Washington Post.

Авторы статьи отмечают, что беспилотники негативно влияют на перемещение штурмовых групп. Из-за роста на фронте использования малых дронов "серая зона" превратилась в "зону смерти".

В комментарии WP командир взвода ударных БпЛА Code 9.2 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Александр Настенко объяснил, что бойцы, которые в ночное время не боятся двигаться под "взглядами" беспилотников врага, "погибают моментально".

При этом военный утверждает, что ход войны изменился именно благодаря относительно недорогим беспилотникам. Сначала Украина имела определенное преимущество благодаря им, однако впоследствии в России также массово начали производить свои дроны.

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Применяются сотнями: как наземные дроны помогают ВСУ на поле боя

Руководитель штаба компании BRINC Drones Эндрю Коте утверждает, что все, что сейчас происходит на фронте, можно назвать "блицкригом беспилотной войны". Он убежден, что дроны в Украине так же меняют войну, как когда-то танки в годы Первой мировой войны.

Украинские военные рассказывают, что около сотни дронов находятся на поле боя, однако точно сказать, кому они принадлежат, сложно. Вместе с этим беспилотники помогают Украине с учетом острой нехватки боеприпасов. В ВСУ постоянно подчеркивают острую потребность в артиллерийских снарядах, иначе есть риск проиграть в войне, отмечают авторы материала WP.

Украина анонсировала массированное производство дронов

12 марта глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине запускают массовое производство наземных дронов. При этом чиновник отметил, что все необходимые испытания прошли платформы "камикадзе" и "турели". Благодаря такому вооружению можно уничтожать позиции и технику россиян, минировать, разминировать, эвакуировать раненых и подвозить боеприпасы. Целью создания таких дронов, подчеркнул Федоров, является минимизация участия человека на поле боя, благодаря чему можно будет сохранить жизнь и здоровье украинских военных.

При этом 20 марта Федоров рассказывал, что Украина в течение года могла бы производить до 2 миллионов дронов, однако для этого требуется финансирование со стороны американских и европейских партнеров.

10 апреля Фокус писал, что украинский благотворительный фонд "B-52" начал создание ударных дронов, использование которых уже нанесло существенный ущерб объектам на территории России.

К тому же 11 апреля стало известно, что в Украине начали изготавливать дроны-камикадзе, которые уже называют "Укроланцет". Благодаря им можно поражать цели на расстоянии 50 километров. Это вооружение уже начали использовать для поражения средств ПВО ВС РФ.