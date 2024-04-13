Применяются сотнями: как наземные дроны помогают ВСУ на поле боя

Украина не может за месяц обеспечить всех военных наземными беспилотниками по определенным причинам. Нужно сформировать эффективную тактику использования БПЛА, рассказал заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский.

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Украинские военные используют сотни наземных дронов на фронте. Заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что сейчас главной задачей является масштабирование и наращивание их качества. Об этом сообщили в УНИАН.

Он рассказал, что в Украине сформирована четкая стандартизация наземных дронов, а в подразделениях беспилотных систем введены штатные подразделения наземных роботизированных комплексов.

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Сухаревский отметил, что пока не идет речь о том, что за месяц удастся обеспечить наземными дронами всех военных на 100%. В частности, на это есть ряд причин. Одна из них — обучение людей, нужно сформировать эффективную тактику применения этих БПЛА, однако она уже нарабатывается, ведь есть много подразделений, которые являются "передовыми в этом моменте".

"И эта тактика анализируется. Я думаю, что до конца 2024 года мы увидим реальную системную работу наземных роботизированных комплексов в том числе", — сказал Вадим Сухаревский.

Заместитель главнокомандующего ВСУ отметил, что на фронте наземные дроны выполняют задачи по огневой поддержке, логистике, минированию и тому подобное. Он добавил, что сейчас основная задача Генштаба и производителей БПЛА — масштабировать и нарастить их качество.

Напомним, 14 марта старший лейтенант ВСУ Александр Ябчанка сообщил о начале массового производства роботизированных наземных платформ в Украине. Их военные используют для нанесения огневого поражения.

12 апреля стало известно о том, что бойцы 95-й Отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады получили наземный дрон "Термит". В частности, он может нести на себе полезную нагрузку в 300 килограммов.