Боевым дронам нужно сильно подешеветь, чтобы заменить солдат в бою, — Telegraph

Наземный беспилотник может стоить 100 000 долларов, а российскому солдату нужно платить только 1700 долларов в месяц.

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Огромные потери на поле боя вынудили россиян удвоить усилия по разработке наземных роботизированных систем, которые могли бы заменить солдат во время опасных миссий. Издание The Telegraph считает, что такие машины слишком дорого обходятся россиянам.

Как Россия, так и Украина уже неоднократно использовали простые радиоуправляемые колесные и гусеничные машины для небоевых задач – перевозки припасов, установки мин и перевозки раненых, а в конце марта появилось, возможно, первое боевое применение вооруженных наземных роботов во время штурма в Сумской области. ВС РФ запустили несколько гусеничных машин с автоматическими гранатометами (АГС-17), чтобы они подавляли Силы обороны Украины огнем и прикрывали войска, однако как минимум два из них показательно уничтожили украинские дроны-камикадзе.

Видимо, роботизированные комплексы могут заменить людей в наступательных операциях, но вряд ли продержатся долго. Из-за этого возникает вопрос экономической целесообразности, поскольку стоят роботы очень дорого.

Пока мало что известно о российских наземных дронах. По информации The Telegraph, ВС РФ в марте разместили на окраинах города Авдеевки гусеничные беспилотники длиной около полутора метров, которые, скорее всего, управляются операторами по радиосвязи.

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Если российские аппараты будут чем-то похожи на Talon – классический наземный беспилотник США, то могут стоить более 100 000 долларов каждый. В то же время недавно мобилизованный солдат армии России зарабатывает всего 1700 долларов в месяц. Как отмечает СМИ, даже потеряв в Украине сотни тысяч бойцов, Россия каждый месяц призывает или нанимает в свою армию по контракту около 30 000 новых. Таким образом роботы могут стать слишком дорогими, чтобы заменить дешевый человеческий ресурс.

Робот TALON UGV 20 для разминирования Фото: Соцсети

Российские инженеры могут пойти по пути упрощения точно так же, как и с воздушными дронами — сделать наземные машины меньше и дешевле. В начале полномасштабной войны Россия и Украина использовали преимущественно большие БПЛА весом в несколько тонн и стоимостью миллионы долларов, потеряв десятки из них из-за вражеских средств ПВО. Уже в 2023 обе стороны сосредоточились на небольших FPV-дронов за 500 долларов, каждый из которых может вывести из строя БТР или другую боевую технику при удачном попадании, взрываясь при столкновении.

"Вполне вероятно, что другие типы UGV [беспилотных наземных систем], которые будут развернуты в ближайшие месяцы, не будут представлять собой большие, сложные и дорогие конструкции UGV", — предположил американский специалист по беспилотникам Сэмюэл Бендетт из аналитического центра CNA.

Российские роботы с гранатометами, которые штурмовали позиции ВСУ в марте, уже показали, что концепция, скорее всего, уже устарела. Однако машины, идущие им на смену, могут стать меньше и дешевле. В таком случае они смогут массово заменить людей-военных, считают в The Telegraph.

Ранее Фокус писал, как наземных дронов будут защищать от ударов воздушных во время войны в Украине. По словам одного из украинских разработчиков, на колесные или гусеничные беспилотники можно поставить средства радиоелектронной борьбы — "глушилки" против дронов, но они значительно увеличивают стоимость изделия.