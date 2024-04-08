Бойовим дронам потрібно сильно подешевшати, щоб замінити солдатів у бою, — Telegraph

Наземний безпілотник може коштувати 100 000 доларів, а російському солдату потрібно платити тільки 1700 доларів на місяць.

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Величезні втрати на полі бою змусили росіян подвоїти зусилля з розробки наземних роботизованих систем, які могли б замінити солдатів під час небезпечних місій. Видання The Telegraph вважає, що такі машини занадто дорого обходяться росіянам.

Як Росія, так і Україна вже неодноразово використовували прості радіокеровані колісні та гусеничні машини для небойових завдань — перевезення припасів, встановлення мін і перевезення поранених, а наприкінці березня з'явилось, можливо, перше бойове застосування озброєних наземних роботів під час штурму в Сумській області. ЗС РФ запустили кілька гусеничних машин з автоматичними гранатометами (АГС-17), щоб вони придушували Сили оборони України вогнем і прикривали війська, однак щонайменше два з них показово знищили українські дрони-камікадзе.

Мабуть, роботизовані комплекси можуть замінити людей у наступальних операціях, але навряд чи протримаються довго. Через це виникає питання економічної доцільності, оскільки коштують роботи дуже дорого.

Поки що мало що відомо про російські наземні дрони. За інформацією The Telegraph, ЗС РФ у березні розмістили на околицях міста Авдіївки гусеничні безпілотники завдовжки приблизно півтора метра, якими, найімовірніше, керують оператори за допомогою радіозв'язку.

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Якщо російські апарати будуть чимось схожі на Talon — класичний наземний безпілотник США, то можуть коштувати понад 100 000 доларів кожен. Водночас нещодавно мобілізований солдат армії Росії заробляє всього 1700 доларів на місяць. Як зазначає ЗМІ, навіть втративши в Україні сотні тисяч бійців, Росія щомісяця призиває або наймає до своєї армії за контрактом близько 30 000 нових. Таким чином роботи можуть стати занадто дорогими, щоб замінити дешевий людський ресурс.

Робот TALON UGV 20 для розмінування Фото: Соцмережі

Російські інженери можуть піти шляхом спрощення так само, як і з повітряними дронами — зробити наземні машини меншими та дешевшими. На початку повномасштабної війни Росія та Україна використовували переважно великі БПЛА вагою в кілька тонн і вартістю мільйони доларів, втративши десятки з них через ворожі засоби ППО. Уже 2023 року обидві сторони зосередилися на невеликих FPV-дронах за 500 доларів, кожен з яких може вивести з ладу БТР чи іншу бойову техніку за вдалого влучання, вибухаючи при зіткненні.

"Цілком імовірно, що інші типи UGV [безпілотних наземних систем], які будуть розгорнуті найближчими місяцями, не будуть являти собою великі, складні і дорогі конструкції UGV", — припустив американський фахівець із безпілотників Семюел Бендетт з аналітичного центру CNA.

Російські роботи з гранатометами, які штурмували позиції ЗСУ в березні, вже показали, що концепція, найімовірніше, вже застаріла. Однак машини, що йдуть їм на зміну, можуть стати меншими і дешевшими. У такому разі вони зможуть масово замінити людей-військових, вважають у The Telegraph.

Раніше Фокус писав, як наземних дронів захищатимуть від ударів повітряних під час війни в Україні. За словами одного з українських розробників, на колісні або гусеничні безпілотники можна поставити засоби радіоелектронної боротьби — "глушилки" проти дронів, але вони значно збільшують вартість виробу.