Чи можуть FPV-дрони замінити ПТРК: відповідь протитанкіста ЗСУ (відео)

Офіцер ЗСУ із позивним "Джек" розказав, за яких обставин FPV-дрон може бути більш корисним як засіб ураження, ніж ПТРК.

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Україна планує виготовити понад 1 млн дронів у 2024 році. В Мінцифри заявляють, що потужності дозволяють виготовити навіть 2 млн БПЛА. Може скластися враження, що FPV-дрони зможуть замінити протитанкові ракетні комплекси. Проте командир роти ПТРК "Джек" в інтервʼю Фокусу пояснив, чому цього не станеться.

За словами "Джека", FPV-дрони мають переваги у дальності польоту, але попри це є сценарії, коли тільки ПТРК може знищити ворожу ціль.

"Я, як людина, яка з цим працює, можу сказати, що ні. Звісно, FPV-дрони заберуть 80% нашої роботи, але якщо врахувати роботу РЕБів і інших речей, які можуть нашкодити сигналу, будуть моменти, коли працюватиме ПТРК. Можливо, прийдуть якісь модернізації ПТРК, які в собі щось обʼєднають. Наприклад, чув про перспективну розробку в Ізраїлі — наче про ПТРК, але у вигляді баражуючого боєприпасу. Ракета, грубо кажучи, чергує в повітрі і при появі цілі в район, атакує її. В такому плані — цілком можливо. На жаль, я не технічний спеціаліст, у мене зовсім інший диплом", — пояснив "Джек".

Також він додав, що робота з ПТРК вимагає ретельної підготовки перед застосуванням, часто в сірій зоні. В цьому вони схожі зі снайперами, які мають враховувати погодні показники, силу і напрям вітру і інші показники.

Повне відео інтервʼю з "Джеком"

У повній версії інтервʼю читайте також про ситуацію на Запорізькому напрямку, особливості роботи ПТРК та інші теми.