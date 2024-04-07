Могут ли FPV-дроны заменить ПТРК: ответ противотанкиста ВСУ (видео)

Офицер ВСУ с позывным "Джек" рассказал, при каких обстоятельствах FPV-дрон может быть более полезным как средство поражения, чем противотанковый комплекс.

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Украина планирует изготовить более 1 млн дронов в 2024 году. В Минцифры заявляют, что мощности позволяют изготовить даже 2 млн БПЛА. Может сложиться впечатление, что FPV-дроны смогут заменить противотанковые ракетные комплексы. Однако командир роты ПТРК "Джек" в интервью Фокусу объяснил, почему этого не произойдет.

По словам "Джека", FPV-дроны имеют преимущества в дальности полета, но несмотря на это есть сценарии, когда только ПТРК может уничтожить вражескую цель.

"Я, как человек, который с этим работает, могу сказать, что нет. Конечно, FPV-дроны заберут 80% нашей работы, но если учесть работу РЭБов и других вещей, которые могут навредить сигналу, будут моменты, когда будет работать ПТРК. Возможно, придут какие-то модернизации ПТРК, которые в себе что-то объединят. Например, слышал о перспективной разработке в Израиле — вроде бы о ПТРК, но в виде барражирующего боеприпаса. Ракета, грубо говоря, дежурит в воздухе и при появлении цели в районе, атакует ее. В таком плане — вполне возможно. К сожалению, я не технический специалист, у меня совсем другой диплом", — пояснил "Джек".

Также он добавил, что работа с ПТРК требует тщательной подготовки перед применением, часто в серой зоне. В этом они схожи со снайперами, которые должны учитывать погодные показатели, силу и направление ветра и другие показатели.

Полное видео интервью с "Джеком"

В полной версии интервью читайте также о ситуации на Запорожском направлении, особенностях работы ПТРК и других темах.