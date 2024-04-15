ЗС РФ обстріляли Сіверськ на Донеччині: багато жертв, — ОВА

Жертвами російського обстрілу в Сіверську стали четверо чоловіків. Ще одна жінка дістала несумісні з життям травми в Очеретиному. В Донецькій ОВА закликали місцевих жителів до евакуації.

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У неділю ввечері, 14 квітня, Збройні сили Російської Федерації атакували місто Сіверськ у Бахмутському районі Донецької області. Унаслідок обстрілу загинули 4 людей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegram.

За його словами, окупанти вдарили по місту з реактивної артилерії. Загиблі — чоловіки віком від 36 до 86 років. Очільник Донецької ОВА закликав місцевих жителів евакуюватися до безпечніших регіонів України.

"Росіяни прагнуть убити якомога більше наших людей, і єдиний спосіб убезпечити себе — евакуюватися до більш безпечних регіонів України", — написав Філашкін.

Він також доповів про оперативну ситуацію в регіоні станом на ранок 15 квітня. За добу ЗС РФ 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

У селищі Очеретине в Покровському районі одна людина загинула. У Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримала 67-річна жінка. До лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено двох чоловіків 21-го та 68-и років.

Під авіаударом також була Красногорівка, під артобстрілами — Катеринівка та Єлизаветівка. Околиці Покровська потрапили під ракетний удар.

У Краматорському районі ворог обстріляв Ямполівку й Терни. Зранку бив по Слов'янську — там пошкоджені дві багатоповерхівки. Під вогнем опинилися села Костянтинівської громади.

У Торецьку Бахмутського району пошкоджені два будинки й інфраструктурний об'єкт, у Щербинівці — три будинки, у Часовоярській громаді — 14 приватних будинків і багатоповерхівка.

Нагадаємо, 14 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗС РФ намагаються прорвати оборону на захід від Бахмута, вийти до каналу Сіверський Донець, захопити Часів Яр і створити умови для подальшого просування в бік Краматорська.

14 квітня російські окупанти випустили 10 "шахедів" і 4 ракети С-300 / С-400 по Харківській області. Повітряні цілі атакували критичну інфраструктуру. Сили ППО знищили всі дрони.