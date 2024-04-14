РФ обстріляла Україну "Шахедами" і С-300: у Харкові атакували критичну інфраструктуру (фото)

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські війська вдарили щонайменше двома ударними дронами по місту.

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У ніч на неділю, 14 квітня, російські окупанти знову здійснили спробу атаки дронами на Харківську область. При цьому всі "Шахеди" були збиті українською ППО. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

За даними ЗС, загарбники випустили десять дронів типу "Shahed-131/136" із Курської області РФ і чотири ракети С-300/С-400 — з окупованої частини Донецької області.

Також у джерелі підкреслили, що всі ударні дрони були ліквідовані в Харківській області.

Результати роботи ППО

Обстріл Харківської області 14 квітня: що відомо

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські окупанти знову атакували критичну інфраструктуру міста.

"Після опівночі окупанти вдарили щонайменше двома "Шахедами" по Харкову. Знову мета — критична інфраструктура", — написав він.

Також він відзначив результат роботи протиповітряної оборони.

"Окремо дякуємо силам ППО. Станом на цей момент інформація про постраждалих не надходила", — додав Синєгубов.

Пост Синєгубова

Мер міста Ігор Терехов також прокоментував обстріл Харкова.

"Харків у небезпечній зоні. Місто під ударом "шахедів", — написав він у момент вибухів.

Нагадаємо, 11 квітня представник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що атака окупантів по Харкову була незвичною. Зокрема, росіяни намагалися відволікти українських військових, для цього вони запустили по місту ударні безпілотні літальні апарати типу Shahed, а після цього почалася атака ракетами.

12 квітня полковник запасу ЗСУ Петро Чернік розповів, що для того, щоб російські окупанти пішли в наступ на Харків, їм знадобиться щонайменше 150 тисяч осіб. Однак наразі ворог не має такої додаткової кількості сил.