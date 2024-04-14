РФ обстреляла Украину "Шахедами" и С-300: в Харькове атаковали критическую инфраструктуру (фото)
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские войска ударили по меньшей мере двумя ударными дронами по городу.
В ночь на воскресенье, 14 апреля, российские оккупанты снова совершили попытку атаки дронами на Харьковскую область. При этом все "Шахеды" были сбиты украинской ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.
По данным ВС, захватчики выпустили десять дронов типа "Shahed-131/136"из Курской области РФ и четыре ракеты С-300/С-400 — из оккупированной части Донецкой области.
Также в источнике подчеркнули, что все ударные дроны были ликвидированы в Харьковской области.
Обстрел Харьковской области 14 апреля: что известно
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские оккупанты снова атаковали критическую инфраструктуру города.
"После полуночи оккупанты ударили по меньшей мере двумя "Шахедами" по Харькову. Вновь цель – критическая инфраструктура", — написал он.
Также он отметил результат работы противовоздушной обороны.
"Отдельно благодарим силы ПВО. По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала", — добавил Синегубов.
Мэр города Игорь Терехов также прокомментировал обстрел Харькова.
"Харьков в небезопасной зоне. Город под ударом "шахедов", — написал он в момент взрывов.
Напомним, 11 апреля представитель Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что атака оккупантов по Харькову была необычной. В частности, россияне пытались отвлечь украинских военных, для этого они запустили по городу ударные беспилотные летательные аппараты типа Shahed, а после этого началась атака ракетами.
12 апреля полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал, что для того, чтобы российские оккупанты пошли в наступление на Харьков, им понадобится не менее 150 тысяч человек. Однако пока враг не имеет такого дополнительного количества сил.