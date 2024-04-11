Циничная атака: ВС РФ применили отвлекающий маневр при обстреле Харькова, — Евлаш (видео)

По словам спикера Воздушных сил, противник запустил по восточному украинскому городу дроны, после чего внезапно в небе появились еще и ракеты. Бойцам ВСУ достаточно сложно бороться с таким террором.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины, в том числе и Харьков, где фактически ежедневно фиксируются взрывы. Один из крайних мощных ударов запомнился отвлекающим маневром ВС РФ. Об этом в эфире телемарафона подробнее рассказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш.

По его словам, атака по Харькову 11 апреля была не совсем привычной, ведь российские оккупанты хотели отвлечь украинских защитников. Сначала они запустили по городу на востоке ударные дроны иранского происхождения Shahed, а потом внезапно в небе появились и ракеты.

Во время этого "маневра" было запущено 12 зенитных ракет типа С-300 и С-400. Под прицелом была важная инфраструктура в разных районах города.

"Мы стали свидетелями очередной циничной российской атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Почти с 22:00 до 6:00 утра длилась воздушная тревога, во время которой враг использовал свои разные средства воздушного поражения, разные типы ракет — почти все, что есть в них в арсенале", — заявил Илья Евлаш.

Отдельно спикер Воздушных сил добавил общие подробности о массированном обстреле. Ночью россияне вывели в небо стратегические бомбардировщики типа ТУ-95МС, с помощью которых были запущены 20 крылатых ракет типа Х-101/Х-555.

Также в небе были восемь истребителей "МиГ", которые запустили по Украине всего 6 ракет "Кинжал". Дополнительно к этому в разных регионах заметили 40 БПЛА Shahed-131/136.

"Довольно сложно бороться с этими ракетами ("Кинжал" — Ред.). Для того чтобы эффективно прикрывать наши города, объекты энергетической инфраструктуры, необходимы специальные силы и средства, которые могут это делать. В частности, системы Patriot крайне необходимы сейчас", – подытожил Илья Евлаш.

Напомним, 11 апреля сообщалось, что начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья объяснила, почему ВС РФ начали чаще атаковать баллистикой. По ее словам, у противника есть цель — попытаться ослабить украинскую ПВО. Россиян не устраивает результативная работа сил противовоздушной обороны, поэтому захватчики активно используют баллистическое вооружение.