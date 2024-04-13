В том числе Харьков: ВС РФ могут готовить наступление с пяти сторон, — FT

По сообщению журналистов, Владимир Путин стал смелее после переизбрания на выборах в марте. Поэтому он может планировать широкомасштабные наступательные операции.

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Украинские военные сдерживают российское наступление на востоке Украины. Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил об обострении ситуации на фронте. Летом РФ готовится к атаке с четырех направлений. Об этом сообщает Financial Times.

По словам Александра Сырского, ситуация на востоке Украины значительно обострилась. В издании это связывают с переизбранием Владимира Путина во главе России. Он стал смелее. При этом украинские и западные официальные лица сообщили журналистам, что РФ, вероятно, готовится к широкомасштабной наступательной операции в конце весны или летом. Враг хочет захватить больше территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. РФ их "присоединила" в свой состав в сентябре 2022 года.

Украинские официальные лица обеспокоены, что РФ также может планировать штурм Харькова, для этого мобилизуется сотни тысяч бойцов, а город обстреливают ракетами. При этом президент Владимир Зеленский предупредил об уменьшении возможностей ПВО после многочисленных ракетных атак РФ. Поэтому Украине нужна помощь со средствами ПВО.

Также главнокомандующий ВСУ заявил, что теплая и сухая погода способствует продвижению ВС РФ, потому что большая часть открытых участков местности стала доступной для танков. Сейчас основные силы оккупантов сосредоточены вокруг города Часов Яр. Город бомбардируют ФАБами и КАБами.

"Если Россия возьмет город, она потенциально сможет увеличить скорость продвижения вглубь Донецкой области в рамках ожидаемого летнего наступления", — заявил старший научный сотрудник программы Евразии Института внешней политики Роб Ли.

Он также добавил, что немедленное увеличение поставок боеприпасов может оказаться критическим для украинских защитников.

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Битва за Часов Яр началась. Есть ли угроза для Константиновки и Краматорска (карты)

Для ВС РФ захват Часового Яра может дать огневой контроль над Константиновкой, Дружковкой и Краматорском. Также господствующая высота будет плацдармом для дальнейшего наступления.

Напомним, 13 апреля в ОП заявили, что Украине необходимы дополнительные средства ПВО, потому что система электроэнергии перегружена.

Также аналитики сообщили о захвате ВС РФ Богдановки, но в Минобороны опровергли заявление.