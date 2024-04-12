Не раніше осені: коли ЗС РФ будуть готові наступати на Харків, — експерт (відео)

Росія здатна мобілізувати та підготувати армійський корпус, який може наступати на Харків. Щоб це зробити, Кремль використає свою мегацентралізовану систему влади.

Related video

Наступ на Харків вимагає армії зі 150 тисяч росіян. Щоб їх підготувати, знадобиться не менш як шість місяців. Крім того, Кремль має відшукати для них амуніцію і озброєння. Тому не варто боятись, що ЗС РФ почнуть нові атаки на обласний центр на сході вже зараз. Про те, коли росіяни будуть готові до наступу і що вони для цього зроблять, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів у інтерв'ю "24 каналу".

Черник пояснив, що для наступу на Харків Кремлю потрібно зібрати армійський корпус, тобто — приблизно 150 тис. військових. На сьогодні таких додаткових сил у Кремля немає: про це свідчать бої РФ за Авдіївку. Росіяни докладали максимум зусиль, щоб просунутись на 5–8 км біля населеного пункту, який у 12 разів менший Харкова.

Журналістка нагадала військовому експерту про два факти: Москва планує призвати на строкову службу 150 тис. осіб, а мобілізувати (до червня) ще 300 тисяч. Чи не означає це, що сили у РФ знайдуться і напад на Харків станеться протягом наближних кількох тижнів. У відповідь Черник наголосив, що таку силу людей потрібно навчити, одягнути, озброїти. Ці процеси не триватимуть рік, але пів року — цілком можливо.

"Якщо буде 300 тисяч, то, на мій погляд, не швидше, ніж на осінь. Швидше навіть вони з їхньою мегацентралізованою системою зробити не зможуть. Не поділяю думку, що через рік. Ні, будуть тиснути вже за пів року. Чи це серйозна сила? Серйозна", — підсумував співрозмовник журналістів.

Наступ на Харків — пояснення Черника див. із 16:21 (орієнтовно)

Наступ на Харків — деталі

Зазначимо, починаючи з 22 березня, Харків страждає від масованих ракетно-дронових атак РФ, внаслідок чого харків'яни втратили усі підстанції і ТЕС. Після цього у ЗМІ з'явились повідомлення, начебто росіяни готові до нового наступу: про це, наприклад, написали російські журналісти з посиланням на анонімне джерело.

Про загрозу для Харкова також говорив президент Зеленський. Він не стверджував, що напад станеться обов'язково: на його думку, це можливо.

Нагадуємо, росЗМІ опублікували проєкт мирної угоди, яку запропонувала Туреччина. Згідно з цим планом, Україна має погодитись з окупацією 20% території в обмін на заморожування війни. Водночас західні експерти передбачають складну ситуацію на фронті через відсутність допомоги США та проблеми з мобілізацією.