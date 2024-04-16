Російські війська намагаються захопити Часів Яр, але їм це не вдається, — ISW (карти)

Українські війська 15 квітня завдали ударів по окупованому Бердянську Запорізької області та Криму. Росіяни, зі свого боку, здійснили підтверджене просування на північний схід від Бахмута в районі Сіверська.

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На більшості напрямків наразі точаться позиційні бої. Попри заяви російських військових блогерів про просування окупаційних військ поблизу Часового Яру, візуальних підтверджень цьому немає. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські джерела стверджують, що 15 квітня російські війська просунулися вперед поблизу Часового Яру, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не зафіксовано", — йдеться у звіті.

Як пише ISW один російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися на північно-східній околиці Часового Яру в районі дачних ділянок, а російські джерела стверджували, що окупаційні війська також просунулися вперед біля Богданівки (на північний схід від Часовго Яру), Калинівки (на північ від Часового Яру) та Іванівського (на південний схід від Часового Яру).

"Однак, ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заявлених просувань вперед. Позиційні бої тривали на південному сході Часового Яру біля мікрорайону Новий; у мікрорайоні Канал; на південний схід від Часового Яру біля Іванівського, Андріївки, Кліщіївки та Курдюмівки; і на південь від Часового Яру біля Нью-Йорка", — зазначив Інститут вивчення війни.

В ISW також нагадали, що речник українського угруповання "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що російські війська намагаються захопити Часів Яр, наступаючи з флангів біля Богданівки та Іванівського, і що російські війська скидають від 20 до 30 керованих авіабомб у цьому районі на день.

Карта ISW Часів Яр Фото: ISW

Луганська та Донецька області

Позиційні бої продовжилися поблизу Кремінної 15 квітня, але підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано. Позиційні бої тривали на захід від Кремінної біля Тернів та на південь від Кремінної біля Білогорівки. За повідомленнями, підрозділи російської 7-ї мотострілецької бригади (2-й армійський корпус [АК] "ЛНР") продовжують діяти біля Білогорівки.

В ISW зазначили, що нещодавно російські війська здійснили підтверджене просування на північний схід від Бахмута в районі Сіверська.

"Геолокаційні дані, опубліковані 9 квітня, вказують на те, що підрозділи російської 123-ї мотострілецької бригади (2-й армійський корпус "ЛНР") просунулися на північний захід від Веселого (на північний схід від Бахмута і на південь від Сіверська)", — йдеться у звіті.

Позиційні бої тривають поблизу Спірне (на північний схід від Бахмута і на схід від Сіверська) і Веселого. Біля Соледара (на північний схід від Бахмута і на південь від Сіверська) діють підрозділи російського загону "Ірбіс" (Добровольчий російський корпус), а на Сіверському напрямку — підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії. Також позиційні бої тривають на захід від Донецька в районі Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Побєди і Новомихайлівки.

Карти ISW Луганська та Донецькі області Карти ISW Луганська та Донецькі області Карти ISW Луганська та Донецькі області Карти ISW Луганська та Донецькі області

Авдіївський напрямок

Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 квітня, вказують на те, що російські війська просунулися в центральній частині Семенівки (на захід від Авдіївки).

Попри те, що російські військові блогери стверджують, що російські війська наближаються до околиць Очеретиного (на північний захід від Авдіївки та на північ від Новобахмутівки) та одночасно просунулися до східної частини саду "Зоря" (на схід від Новобахмутівки і на південний схід від Очеретиного) і досягли околиць Новобахмутівки, ISW не спостерігала візуального підтвердження цих російських заяв.

"Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки біля Новокалинового і Новобахмутівки; на захід від Авдіївки біля Уманського, Бердичів і Семенівки; і на південний захід від Авдіївки біля Первомайського і Нетайлового", — зазначили в ISW.

Карта ISW Авдіївський напрямок Фото: ISW

Запорізька область

Позиційні бої на заході Запорізької області тривали 15 квітня, але підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

"Позиційні бої тривали на півдні Роботиного, на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного) та на південний захід від Білогір'я (на північний схід від Роботиного)", — йдеться у звіті.

Натомість українські війська 15 квітня завдали ударів по окупованому Бердянську Запорізької області та Криму.

"Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що українські війська завдали удару по російській військовій базі на заводі "Південгідромаш" у Бердянську. Російська влада стверджувала, що російські засоби ППО перехопили дві українські ракети "Шторм", але деякі російські джерела стверджували, що ракети влучили у невизначені цілі", — зазначили в ISW.

Карти ISW Запорізька область Карти ISW Запорізька область

Крім того, позиційні бої тривали на східному (лівому) березі Херсонської області поблизу Кринок.

Нагадаємо, 15 квітня аналітик Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос заявив, що Сполучені Штати не дозволили Україні атакувати літаки ЗС РФ у повітряному просторі Росії. Це необхідно зробити, оскільки перехопити вже запущені авіабомби дуже важко.

У цей же день в Інституті вивчення війни підтвердили, що станом на 14 квітня Сили оборони просунулися на південь від Кремінної. Геолоковані кадри за 14 квітня свідчать про те, що українські захисники просунулися на схід від Білогорівки, хоча, найімовірніше, цих успіхів вдалося домогтися дещо раніше.