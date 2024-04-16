Российские войска пытаются захватить Часов Яр, но им это не удается, — ISW (карты)

Украинские войска 15 апреля нанесли удары по оккупированному Бердянску Запорожской области и Крыму. Россияне, со своей стороны, осуществили подтвержденное продвижение на северо-восток от Бахмута в районе Северска.

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На большинстве направлений сейчас идут позиционные бои. Несмотря на заявления российских военных блогеров о продвижении оккупационных войск вблизи Часового Яра, визуальных подтверждений этому нет. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Российские источники утверждают, что 15 апреля российские войска продвинулись вперед вблизи Часового Яра, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не зафиксировано", — говорится в отчете.

Как пишет ISW один российский военный блогер утверждал, что российские войска продвинулись на северо-восточной окраине Часового Яра в районе дачных участков, а российские источники утверждали, что оккупационные войска также продвинулись вперед возле Богдановки (к северо-востоку от Часового Яра), Калиновки (к северу от Часового Яра) и Ивановского (к юго-востоку от Часового Яра).

"Однако, ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявленных продвижений вперед. Позиционные бои продолжались на юго-востоке Часового Яра возле микрорайона Новый; в микрорайоне Канал; к юго-востоку от Часового Яра возле Ивановского, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки; и к югу от Часового Яра возле Нью-Йорка", — отметил Институт изучения войны.

В ISW также напомнили, что представитель украинской группировки "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщил, что российские войска пытаются захватить Часов Яр, наступая с флангов возле Богдановки и Ивановского, и что российские войска сбрасывают от 20 до 30 управляемых авиабомб в этом районе в день.

Карта ISW Часов Яр Фото: ISW

Луганская и Донецкая области

Позиционные бои продолжились вблизи Кременной 15 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано. Позиционные бои продолжались к западу от Кременной возле Тернов и к югу от Кременной возле Белогоровки. По сообщениям, подразделения российской 7-й мотострелковой бригады (2-й армейский корпус [АК] "ЛНР") продолжают действовать возле Белогоровки.

В ISW отметили, что недавно российские войска осуществили подтвержденное продвижение на северо-восток от Бахмута в районе Северска.

"Геолокационные данные, опубликованные 9 апреля, указывают на то, что подразделения российской 123-й мотострелковой бригады (2-й армейский корпус "ЛНР") продвинулись на северо-запад от Веселого (на северо-восток от Бахмута и на юг от Северска)", — говорится в отчете.

Позиционные бои продолжаются вблизи Спирного (северо-восточнее Бахмута и восточнее Северска) и Веселого. Возле Соледара (северо-восточнее Бахмута и южнее Северска) действуют подразделения российского отряда "Ирбис" (Добровольческий российский корпус), а на Северском направлении — подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии. Также позиционные бои продолжаются к западу от Донецка в районе Красногоровки и к юго-западу от Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

Карты ISW Луганская и Донецкие области Карты ISW Луганская и Донецкие области Карты ISW Луганская и Донецкие области Карты ISW Луганская и Донецкие области

Авдеевское направление

Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 15 апреля, указывают на то, что российские войска продвинулись в центральной части Семеновки (к западу от Авдеевки).

Несмотря на то, что российские военные блогеры утверждают, что российские войска приближаются к окрестностям Очеретино (к северо-западу от Авдеевки и к северу от Новобахмутовки) и одновременно продвинулись к восточной части сада "Заря" (к востоку от Новобахмутовки и к юго-востоку от Очеретино) и достигли окрестностей Новобахмутовки, ISW не наблюдала визуального подтверждения этих российских заявлений.

"Позиционные бои продолжались к северо-западу от Авдеевки возле Новокалинового и Новобахмутовки; к западу от Авдеевки возле Уманского, Бердичева и Семеновки; и к юго-западу от Авдеевки возле Первомайского и Нетайлово", — отметили в ISW.

Карта ISW Авдеевское направление Фото: ISW

Запорожская область

Позиционные бои на западе Запорожской области продолжались 15 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано.

"Позиционные бои продолжались на юге Роботино, к северо-западу от Вербового (к востоку от Роботино) и к юго-западу от Белогорья (к северо-востоку от Роботино)", — говорится в отчете.

Зато украинские войска 15 апреля нанесли удары по оккупированному Бердянску Запорожской области и Крыму.

"Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что украинские войска нанесли удар по российской военной базе на заводе "Южгидромаш" в Бердянске. Российские власти утверждали, что российские средства ПВО перехватили две украинские ракеты "Шторм", но некоторые российские источники утверждали, что ракеты попали в неопределенные цели", — отметили в ISW.

Карты ISW Запорожская область Карты ISW Запорожская область

Кроме того, позиционные бои продолжались на восточном (левом) берегу Херсонской области вблизи Крынок.

Напомним, 15 апреля аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос заявил, что Соединенные Штаты не позволили Украине атаковать самолеты ВС РФ в воздушном пространстве России. Это необходимо сделать, поскольку перехватить уже запущенные авиабомбы очень трудно.

В этот же день в Институте изучения войны подтвердили, что по состоянию на 14 апреля Силы обороны продвинулись на юг от Кременной. Геолоцированные кадры за 14 апреля свидетельствуют о том, что украинские защитники продвинулись на восток от Белогоровки, хотя, вероятнее всего, этих успехов удалось добиться несколько раньше.