"Колишніх десантників не буває": на фронті загинув мер із Сумської області Олександр Бакликов

Голова Лебединської громади добровільно вступив до лав ЗСУ ще восени 2022 року. Він писав, що не може спокійно дивитися, як гинуть молоді хлопці, тому й сам вирішив узяти до рук зброю бувши досвідченим військовим.

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Мер Лебедина Сумської області Олександр Бакликов загинув на передовій в Україні. Про це у вівторок, 16 квітня повідомив мер Тростянця Юрій Бова.

За словами мера, його колега добровільно вступив до лав Збройних сил України ще 2022 року. Він відгукнувся про нього як про справжнього патріота своєї країни.

"Він щодня боровся за своє місто, за свою країну! Важко підібрати слова, якого Героя ми втратили! Співчуваємо дружині та всім рідним! Навіки Олександр буде в нашій пам'яті та в наших серцях! Нехай земля буде пухом і вічне життя на небесах!" — написав очільник Тростянця.

Яким запам'ятався Олександр Бакликов

13 вересня 2022 року Олександр Бакликов написав на своїй Facebook-сторінці про своє рішення приєднатися до ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Олександр Бакликов загинув на війні в Україні

"Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас. І тому, я прийняв рішення, яке вважаю єдино правильним (інакше я не був би Бакликовим). Я відбув у відрядження для прискорення нашої перемоги. Сам багато чого вмію і зможу поділитися цим із молодшими братами по зброї. А чогось ще й вони мене навчать", — писав загиблий захисник України.

Бакликов зазначав, що війна йде на знищення українців із 2014 року, але вірив у перемогу України.

"Життя багатьох українців змінилося у 2014 році. На Україну напав наш одвічний ворог Російська імперія, яка завжди існувала за рахунок грабежу своїх сусідів, а українців і все українське завжди знищувала. Але не всі це зрозуміли. На жаль.... Одні гинули, а інші слухали російські пісні, дивилися російські серіали, навіть АТОвці їздили на заробітки в к***пію, наповнюючи їхній бюджет. На ці кошти вони робили зброю, яка вбивала наших рідних і близьких. На ці кошти вони готувалися до широкомасштабної війни", — писав Бакликов.

Перед своїм відбуттям на фронт мер наголошував, що громада не буде паралізована, бо він підписав усі необхідні розпорядження.

Нагадаємо, 15 квітня стало відомо про те, що в Донецькій області на фронті загинув командир відділення БПЛА 59-ї ОМПБр ЗСУ молодший сержант Павло Петриченко. Він був автором петиції до президента щодо заборони онлайн-казино для військових.