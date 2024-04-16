"Бывших десантников не бывает": на фронте погиб мэр из Сумской области Александр Баклыков

Глава Лебединской общины добровольно вступил в ряды ВСУ еще осень 2022 года. Он писал, что не может спокойно смотреть, как гибнут молодые ребята, поэтому и сам решил взять в руки оружие будучи опытным военным.

Related video

Мэр Лебедина Сумской области Александр Баклыков погиб на передовой в Украине. Об этом во вторник, 16 апреля сообщил мэр Тростянца Юрий Бова.

По словам мэра, его коллега добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины еще в 2022 году. Он отозвался о нем как о настоящем патриоте своей страны.

"Он ежедневно боролся за свой город, за свою страну! Трудно подобрать слова, какого Героя мы потеряли! Соболезнуем жене и всем родным! Навеки Александр будет в нашей памяти и в наших сердцах! Пусть земля будет пухом и вечная жизнь на небесах!" — написал глава Тростянца.

Каким запомнился Александр Баклыков

13 сентября 2022 года Александр Баклыков написал на своей Facebook-странице о своем решении примкнуть к ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Александр Баклыков погиб на войне в Украине

"Бывших десантников не бывает. И мне здоровому, опытному десантнику невероятно больно хоронить наших детей, которые гибнут за Украину, за каждого из нас. И поэтому, я принял решение, которое считаю единственно правильным (иначе я не был бы Баклыковым). Я отбыл в командировку для ускорения нашей победы. Сам многое умею и смогу поделиться этим с младшими братьями по оружию. А чему-то еще и они меня научат", — писал погибший защитник Украины.

Баклыков отмечал, что война идет на уничтожение украинцев с 2014 года, но верил в победу Украины.

"Жизнь многих украинцев изменилась в 2014 году. На Украину напал наш извечный враг Российская империя, которая всегда существовала за счет грабежа своих соседей, а украинцев и все украинское всегда уничтожала. Но не все это поняли. К сожалению…. Одни погибали, а другие слушали русские песни, смотрели российские сериалы, даже АТОшники ездили на заработки в к***пию, наполняя их бюджет. На эти средства они делали оружие, которое убивало наших родных и близких. На эти средства они готовились к широкомасштабной войне", — писал Баклыков.

Перед своим отбытием на фронт мэр отмечал, что громада не будет парализована, так как он подписал все необходимые распоряжения.

Напомним, 15 апреля стало известно о том, что в Донецкой области на фронте погиб командир отделения БПЛА 59-й ОМПБр ВСУ младший сержант Павел Петриченко. Он был автором петиции к президенту по поводу запрета онлайн-казино для военных.