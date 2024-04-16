Голова Верховної Ради підписав закон про мобілізацію: коли набуде чинності

Наразі закон про мобілізацію направлено на підпис президента Володимира Зеленського. Після чого законодавчий акт опублікують в "Голосі України".

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку 15 квітня. Про це йдеться на сайті парламенту.

12 квітня закон про мобілізацію №10449 було передано на підпис Стефанчуку, тоді як він його підписав 15 квітня. Наразі документ направлено на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Після того, як Зеленський його підпише, законодавчий акт буде опублікований в офіційному виданні ВР "Голос України". Своєю чергою закон набере чинності через місяць з дня його опублікування.

Прийняття закону про мобілізацію: що відомо

11 квітня Верховна Рада підтримала в другому читанні закон про мобілізацію. З документа було повністю вилучено положення щодо демобілізації.

14 квітня заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що президент України Володимир Зеленський зможе підписати новий закон про мобілізацію після того, як ОП перевірить його на відповідність положень Конституції. За його словами, наразі в парламенті не зареєстровано жодних постанов, які б призвели до блокування підписання ухвалених змін. Він наголосив, що в Зеленського буде два тижні на те, аби підписати документ.

Нагадаємо, 12 квітня заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук заявила, що Рада знову може зібратися через закон про мобілізацію. Вона розповіла, що закон набере чинності через місяць після підписання президентом.