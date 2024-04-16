Просування ворога немає: DeepState спростовує присутність ЗС РФ у Часовому Яру

В ОСУВ "Хортиця" показали відео уражень українських позицій в Часовому Яру, через що їх помилково сприйняли за удари по росіянах в місті.

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В районі міста Часів Яр на Донеччині російські окупанти не мають просування. Про це повідомили аналітики DeepState, спростувавши свою попередню заяву про можливі бої безпосередньо в місті.

"За попередньою інформацією, просування ворога немає. Канал ОСУВ "Таврія" запостив ураження позиції чи складу Сил Оборони. Дивно, що такі речі заходять в монтаж і візуально наявність каналу Сіверський Донець-Донбас на відео не викликало ні в кого запитань", — йдеться в повідомленні.

16 квітня аналітики повідомили, що російські окупанти змогли просунутися в районі Часового Яру на Донеччині, аналізуючи світлини ураження ворожої техніки в районі каналу в Часовому Яру, які оприлюднило ОСУВ "Хортиця".

"На жаль, події відбуваються не східніше, а саме в місті, бо до східної точки Часового Яру більше 1.5 км. Поки уточнюємо інформацію та деталі подій. Якщо буде підтверджено, то це означає як мінімум втрату лісу та приватної забудови на північ від багатоповерхової (колись) забудови мікрорайону "Новий", — йдеться в повідомленні.

Присутність російських військ в Часовому Ярі також спростовує боєць ЗСУ в телеграм-каналі "Бахмутський Демон".

"В Часовому Ярі нема руснявих позицій. Всі, хто зараз пишуть що зайшли, закріпилися, є там позиції на околицях — ви п**дуни. Ми тут і нема тут русн*вих у місті", — написав він.

Нагадаємо, що 16 квітня в 92-ї ОШБр повідомили, що ситуація в Часовому Яру Донецької області складна, проте контрольована, ворог намагається штурмувати в лоб та з флангів. За його словами, окупанти не зможуть просуватися після того, як ЗСУ отримають снаряди й засоби ураження.

Також 16 квітня у ЗМІ розповіли, що ЗС РФ штурмують Часів Яр Донецької області з трьох боків. Ворогу необхідно захопити місто, аби надалі мати успіхи на фронті.