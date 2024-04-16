Продвижения врага нет: DeepState опровергает присутствие ВС РФ в Часовом Яру

В ОСУВ "Хортица" показали видео поражений украинских позиций в Часовом Яру, из-за чего их ошибочно приняли за удары по россиянам в городе.

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В районе города Часов Яр Донецкой области российские оккупанты не имеют продвижения. Об этом сообщили аналитики DeepState, опровергнув свое предыдущее заявление о возможных боях непосредственно в городе.

"По предварительной информации, продвижения врага нет. Канал ОСУВ "Таврия" запостил поражение позиции или склада Сил Обороны. Удивительно, что такие вещи заходят в монтаж и визуально наличие канала Северский Донец-Донбасс на видео не вызвало ни у кого вопросов", — говорится в сообщении.

16 апреля аналитики сообщили, что российские оккупанты смогли продвинуться в районе Часового Яра в Донецкой области, анализируя фотографии поражения вражеской техники в районе канала в Часовом Яру, которые обнародовало ОСУВ "Хортица".

"К сожалению, события происходят не восточнее, а именно в городе, потому что до восточной точки Часового Яра более 1.5 км. Пока уточняем информацию и детали событий. Если будет подтверждено, то это означает как минимум потерю леса и частной застройки к северу от многоэтажной (когда-то) застройки микрорайона "Новый", — говорится в сообщении.

Присутствие российских войск в Часовом Яру также опровергает боец ВСУ в телеграм-канале "Бахмутский Демон".

"В Часовом Яру нет руснявых позиций. Все, кто сейчас пишут что зашли, закрепились, есть там позиции на окраинах — вы п**дуны. Мы здесь и нет здесь русн*вых в городе", — написал он.

Напомним, что 16 апреля в 92-й ОШБр сообщили, что ситуация в Часовом Яру Донецкой области сложная, однако контролируемая, враг пытается штурмовать в лоб и с флангов. По его словам, оккупанты не смогут продвигаться после того, как ВСУ получат снаряды и средства поражения.

Также 16 апреля в СМИ рассказали, что ВС РФ штурмуют Часов Яр Донецкой области с трех сторон. Врагу необходимо захватить город, чтобы в дальнейшем иметь успехи на фронте.