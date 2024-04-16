США вважають, що відповідь Ізраїлю на атаку Тегерана буде обмеженою та за межами Ірану, – ЗМІ

Офіційні особи очікують, що відповідь буде спрямована на сховища чи вантажі з озброєнням, яке надсилається Тегераном організації "Хезболла".

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Американські офіційні особи очікують, що можлива відповідь Ізраїлю на атаку Ірану у вихідні буде обмеженою за масштабом, найімовірніше, включатиме удари по іранських військових силах і підтримуваних проксі-серверах за межами території країни. Про це повідомляє NBC News.

Офіційні особи США підкреслили, що вони не були проінформовані про остаточне рішення Ізраїлю щодо того, як він відповість, і що варіанти могли змінитися після атаки у вихідні. Вони також сказали, що неясно, коли буде відповідь Ізраїлю, але це може відбутися будь-коли. Ізраїльські офіційні особи поінформували офіційних осіб США про можливі варіанти відповіді, як повідомили представники США.

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Сценарії, стосовно яких повідомлялося минулого тижня щодо можливих дій у відповідь на консульський удар, варіювалися від скромної атаки з боку Ірану до широкомасштабної атаки, яка призвела до втрат ізраїльтян і знищення ізраїльських об’єктів. Потенційна відповідь Ізраїлю варіювалася від відсутності воєнних дій до ударів всередині Ірану.

Іранська атака не призвела до загибелі ізраїльтян або широкомасштабних руйнувань, за словами офіційних осіб США, Ізраїль може відповісти одним із своїх менш агресивних варіантів — ударами за межами Ірану.

Варіанти можуть включати удари всередині Сирії, повідомили троє американських чиновників. Офіційні особи не очікують, що відповідь буде спрямована на високопосадовців Ірану, а натомість буде завдано ударів по вантажах або сховищам із передовими ракетними частинами, зброєю чи компонентами, які надсилаються з Ірану до Хезболли.

Удар Ірану по Ізраїлю

Ізраїль збив понад 300 іранських ракет і дронів. Практично всі ракети і БПЛА, якими Іран обстріляв Ізраїль вночі 14 квітня, були перехоплені. Багаторівнева протиракетна оборона Ізраїлю і союзників впоралася з атакою, яку називають історичною. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що 99% іранських снарядів було перехоплено, а до території країни долетіли лише кілька снарядів.

За даними США, понад 70 дронів і три балістичні ракети перехопили за допомогою кораблів і військової авіації США. Для цього застосовувалися системи ППО Aegis з керованими ракетами на борту двох есмінців у східній частині Середземного моря. У відбитті атаки брали участь і військові літаки США.

Нагадаємо, 16 квітня видання The Wall Street Journal повідомило, що захист США ізраїльського неба викликає заздрість та іронію в Україні. Журналісти зауважують, що замість того, аби допомогти Україні створити таку мережу протиповітряної оборони, яку має Ізраїль, Захід надав Києву цілий комплекс обладнання, яке притупило атаки Росії протягом багатьох місяців.