Обрали фетіш-дати у травні: експерт розповів, чи зможуть ЗС РФ захопити Часів Яр (відео)

У разі початку просування ЗС РФ у Часовому Яру ворог матиме проблемний південний фланг — Кліщіївку та Андріївку. За словами військового експерта Олександра Коваленка, є шанс, що ворог буде відрізаний.

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Збройні сили Російської Федерації наразі не мають достатню кількість ресурсів для того, аби захопити Часів Яр Донецької області до 7 травня, коли відбудеться інавгурація президента РФ Володимира Путіна. Ба більше, ворог не створив для окупації ніяких умов. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо" 16 квітня.

Він зауважив, що у противника є привʼязка до фетіш-дат, зокрема не лише до 7 травня, коли відбудеться інавгурація Путіна, але й до 9 травня. За словами Коваленка, російське військове командування дійсно ставить перед підрозділами певні задачі.

"Але ресурсу дійсно достатнього для того, щоб так стрімко та настільки потужно укріпрайон захопити, у них немає", — сказав Олександр Коваленко.

Експерт наголосив, що росіяни не створили умов для того, аби це реалізувати. Йдеться про захоплення населених пунктів, які розташовані на сході від міста — Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. Без захоплення цих селищ ворогу ризиковано проводити наступальну операцію в Часовому Яру.

Він розповів, що Кліщіївка й Андріївка — це південний фланг по трасах 0506 та 0504. У разі початку просування РФ, саме цей фланг буде в них проблемний, зокрема є ризик бути відрізаними. Коваленко вважає, що окупанти не підуть на такі ризики. Проте потужні дії наступального характеру можуть розпочатися після інавгурації Путіна — у червні.

Нагадаємо, 16 квітня командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко розповів, що наразі ситуація в Часовому Яру Донецької області складна, проте контрольована. За його словами, окупанти намагаються тиснути та використовують тактику штурмів "у лоб та з флангів".

Того ж дня у ЗМІ розповіли, що ворогу потрібно захопити Часів Яр біля Бахмута через те, що в це транспортний вузол, з якого відкривається дорога на Костянтинівку й Покровськ. Також місто розташоване на домінуючій висоті та є перепоною для противника.