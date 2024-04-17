Выбрали фетиш-даты в мае: эксперт рассказал, смогут ли ВС РФ захватить Часов Яр (видео)
В случае начала продвижения ВС РФ в Часовом Яру враг будет иметь проблемный южный фланг — Клещеевку и Андреевку. По словам военного эксперта Александра Коваленко, есть шанс, что враг будет отрезан.
Вооруженные силы Российской Федерации пока не имеют достаточного количества ресурсов для того, чтобы захватить Часов Яр Донецкой области до 7 мая, когда состоится инаугурация президента РФ Владимира Путина. Более того, враг не создал для оккупации никаких условий. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Еспресо" 16 апреля.
Он отметил, что у противника есть привязка к фетиш-датам, в частности не только к 7 мая, когда состоится инаугурация Путина, но и к 9 мая. По словам Коваленко, российское военное командование действительно ставит перед подразделениями определенные задачи.
"Но ресурса действительно достаточного для того, чтобы так стремительно и настолько мощно укрепрайон захватить, у них нет", — сказал Александр Коваленко.
Эксперт отметил, что россияне не создали условий для того, чтобы это реализовать. Речь идет о захвате населенных пунктов, которые расположены на востоке от города — Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка. Без захвата этих поселков врагу рискованно проводить наступательную операцию в Часовом Яру.
Он рассказал, что Клещиевка и Андреевка — это южный фланг по трассам 0506 и 0504. В случае начала продвижения РФ, именно этот фланг будет у них проблемный, в частности есть риск быть отрезанными. Коваленко считает, что оккупанты не пойдут на такие риски. Однако мощные действия наступательного характера могут начаться после инаугурации Путина — в июне.
Напомним, 16 апреля командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко рассказал, что сейчас ситуация в Часовом Яру Донецкой области сложная, однако контролируемая. По его словам, оккупанты пытаются давить и используют тактику штурмов "в лоб и с флангов".
В тот же день в СМИ рассказали, что врагу нужно захватить Часов Яр возле Бахмута из-за того, что в это транспортный узел, из которого открывается дорога на Константиновку и Покровск. Также город расположен на доминирующей высоте и является преградой для противника.