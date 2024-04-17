РФ не має сил для захоплення Харкова і хоче змусити містян евакуюватися, — Blooomberg

Журналісти зазначають, що обстріли росіянами Харкова суттєво посилилися, окупанти намагаються знищити всю енергетичну інфраструктуру міста.

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Інтенсивні атаки ЗС Росії на Харків – це спосіб змусити місцеве населення до евакуації, оскільки зараз у Кремля немає необхідних сил для наступу на місто з метою його окупації. Про це пише видання Bloomberg.

Автори статті з посиланням на невказаних чиновників у Києві та в країнах Заходу, стверджують, що останні дії Москви, спрямовані на знищення об'єктів енергетики, більше нагадують сплановані зусилля для створення умов, аби зробити Харків непридатним для життя.

Разом з тим загарбники вирішили скористатися моментом, коли українська армія заявляє про нестачу артилерійських боєприпасів і ракет для ППО.

Водночас у матеріалі вказується, що росіяни не так давно намагалися розповсюдити неправдиву інформацію щодо "евакуації мешканців Харкова у зв'язку з можливим оточенням міста", що призвело до поширення паніки. Також у статті згадується заява міністра енергетики Германа Галущенка, згідно з якою "майже всю" місцеву генерацію електроенергії було знищено під час російських ударів, через що "зима буде для нас викликом".

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Джерела видання зазначають, що в адміністрації президента США Джо Байдена обговорювали спосіб допомогти Харкову у вирішенні питань з енергопостачанням.

Проте майже ніхто не прогнозує, що сили Кремля зможуть захопити місто найближчим часом, йдеться у статті. На думку оточення президента Володимира Зеленського, у росіян відсутні достатні ресурси для проведення серйозного наступу, а тому окупанти прагнуть створити відчуття паніки. При цьому офіційні особи у США та в інших країнах Заходу погоджуються, що Москва зараз не може почати атакувати Харків без суттєвого поповнення російських військ, переконані автори статті.

4 квітня військовий експерт Ігор Романенко заявив, що президент РФ Володимир Путін вважав Харків сакральним і максимально російськомовним містом, однак він не зміг його підкорити ні під час першої спроби агресії, ні під час другої.

Також 16 квітня представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що росіяни зараз не здатні почати наступ на Харків, проте мають достатні запаси комплексів С – 300 для подальших атак по місту.