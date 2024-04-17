РФ не имеет сил для захвата Харькова и хочет заставить горожан эвакуироваться, — Blooomberg

Журналисты отмечают, что обстрелы россиянами Харькова существенно усилились, оккупанты пытаются уничтожить всю энергетическую инфраструктуру города.

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Интенсивные атаки ВС России на Харьков — это способ вынудить местное население к эвакуации, поскольку сейчас у Кремля нет необходимых сил для наступления на город с целью его оккупации. Об этом пишет издание Bloomberg.

Авторы статьи со ссылкой на неуказанных чиновников в Киеве и в странах Запада, утверждают, что последние действия Москвы, направленные на уничтожение объектов энергетики, больше напоминают спланированные усилия для создания условий, чтобы сделать Харьков непригодным для жизни.

Вместе с тем захватчики решили воспользоваться моментом, когда украинская армия заявляет о недостатке артиллерийских боеприпасов и ракет для ПВО.

В то же время в материале указывается, что россияне не так давно пытались распространить ложную информацию об "эвакуации жителей Харькова в связи с возможным окружением города", что привело к распространению паники. Также в статье упоминается заявление министра энергетики Германа Галущенко, согласно которому "почти вся" местная генерация электроэнергии была уничтожена во время российских ударов, из-за чего "зима будет для нас вызовом".

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Источники издания отмечают, что в администрации президента США Джо Байдена обсуждали способ помочь Харькову в решении вопросов с энергоснабжением.

Однако почти никто не прогнозирует, что силы Кремля смогут захватить город в ближайшее время, говорится в статье. По мнению окружения президента Владимира Зеленского, у россиян отсутствуют достаточные ресурсы для проведения серьезного наступления, а потому оккупанты стремятся создать ощущение паники. При этом официальные лица в США и в других странах Запада соглашаются, что Москва сейчас не может начать атаковать Харьков без существенного пополнения российских войск, убеждены авторы статьи.

4 апреля военный эксперт Игорь Романенко заявил, что президент РФ Владимир Путин считал Харьков сакральным и максимально русскоязычным городом, однако он не смог его покорить ни во время первой попытки агрессии, ни во время второй.

Также 16 апреля представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что россияне сейчас не способны начать наступление на Харьков, однако имеют достаточные запасы комплексов С-300 для дальнейших атак по городу.