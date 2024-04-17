ЗС РФ точково атакували балістикою інфраструктурні об'єкти на Одещині

Влада повідомляє про пошкодження інфраструктурних об'єктів в регіоні. Інформація про постраждалих з'ясовується.

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Російські окупанти завдали ракетного удару балістикою по інфраструктурі Одещини. Про це повідомляють "Сили оборони півдня".

"Ворог продовжує підступну тактику точкових ракетних ударів, зокрема з використанням балістики. Зранку атаковано Одещину. Під ударом знову інфраструктура регіону. Інформація про постраждалих не надходила", — повідомили в Одеській ОВА.

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Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав жителів Одещини відповідальніше ставитися до повітряних тривог в регіоні.

"Зранку ворог атакував Одещину. Ціль терористів — знов інфраструктура регіону. Вкотре закликаю: будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно спускайтеся в укриття", — звернувся він.

Нагадаємо, що військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що ЗС РФ обстрілюють інфраструктуру Харкова та Одеси з конкретною метою — повернути українців проти армії та влади та змусити піти на перемовини з РФ на умовах агресора.

11 квітня представник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що атака окупантів по Харкову була незвичною. Зокрема, росіяни намагалися відволікти українських військових, для цього вони запустили по місту ударні безпілотні літальні апарати типу Shahed, а після цього почалася атака ракетами.