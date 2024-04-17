ВС РФ точечно атаковали баллистикой инфраструктурные объекты в Одесской области

Власти сообщают о повреждении инфораструктурных объектов в регионе. Информация о пострадавших выясняется.

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар баллистикой по инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщают "Силы обороны юга".

"Враг продолжает коварную тактику точечных ракетных ударов, в том числе с использованием баллистики. Утром атакована Одесская область. Под ударом снова инфраструктура региона. Информация о пострадавших не поступала", — сообщили в Одесской ОГА.

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Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одесской области ответственнее относиться к воздушным тревогам в регионе.

"Утром враг атаковал Одесскую область. Цель террористов — снова инфраструктура региона. Еще раз призываю: будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно спускайтесь в укрытие", — обратился он.

Напомним, что военный эксперт Александр Коваленко считает, что ВС РФ обстреливают инфраструктуру Харькова и Одессы с конкретной целью — вернуть украинцев против армии и власти и заставить пойти на переговоры с РФ на условиях агрессора.

11 апреля представитель Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что атака оккупантов по Харькову была необычной. В частности, россияне пытались отвлечь украинских военных, для этого они запустили по городу ударные беспилотные летательные аппараты типа Shahed, а после этого началась атака ракетами.