"Законна ціль для України": Гуменюк прокоментувала нічні удари по Джанкою (відео)

Що саме уразили Сили оборони в Криму, поки що достеменно не відомо, оскільки в Генштабі ЗСУ досі не повідомили подробиці влучання по аеродрому в Джанкої.

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Військовий аеродром окупантів у кримському Джанкої є "законною ціллю" для України, оскільки там базуються авіаційні сили росіян. Про це в ефірі "Радіо Свобода" наголосила начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, військовий аеродром окупантів — це законна ціль для Збройних сил України, бо на ньому базувалася армійська авіація.

"Також ми знаємо, що під час свого розташування на Кримському півострові, використовуючи його як потужний мілітарі-хаб, росіяни дуже часто змінювали місця дислокації різних підрозділів і переміщували їх для того, щоб відвести від імовірного ураження. Але не всі маневри були вдалими", — розповіла Гуменюк.

Що саме уразили на аеродромі в Джанкої, керівниця Об’єднаного пресцентру сил оборони Півдня не розповіла, порадивши дочекатися офіційної інформації від Генерального штабу.

"У Криму триває сезон бавовни. Результати треба дочекатися від Генерального штабу", — пояснила вона, додавши, що Об'єднаного пресцентр сил оборони Півдня завжди надає верифіковані, уточнені й офіційно підтверджені результати бойової роботи.

Зазначимо, що на авіабазі в Джанкої базуються 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ, три авіаційні ескадрильї Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52. Також там дислокуються гелікоптери прикордонної служби ФСБ РФ.

Нагадаємо, журналісти вимагають звільнити Наталю Гуменюк із посади начальниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, оскільки пресі дозволять працювати лише на відстані 10 км від фронту в "потьомкінських" окопах.

Водночас допуск чи недопуск журналістів на певні ділянки лінії оборони на Півдні відбувається в повній відповідності до наказів командування ЗСУ, тому Наталя Гуменюк вважає звинувачення на свою адресу безпідставними.