"Законная цель для Украины": Гуменюк прокомментировала ночные удары по Джанкою (видео)

Что именно поразили Силы обороны в Крыму, пока точно неизвестно, поскольку в Генштабе ВСУ до сих пор не сообщили подробности попадания в аэродром в Джанкое.

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Военный аэродром оккупантов в крымском Джанкое является "законной целью" для Украины, поскольку там базируются авиационные силы россиян. Об этом в эфире Радио Свобода отметила начальница Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, военный аэродром оккупантов является законной целью для Вооруженных Сил Украины, потому что на нем базировалась армейская авиация.

"Кроме того, мы знаем, что во время своего расположения на Крымском полуострове, используя его как мощный милитарихаб, россияне очень часто меняли места дислокации различных подразделений и перемещали их для того, чтобы отвести от вероятного поражения. Но не все маневры были удачными", — рассказала Гуменюк.

Что именно поразили на аэродроме в Джанкое, руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны юга не рассказала, посоветовав дождаться официальной информации от Генерального штаба.

"В Крыму продолжается сезон бавовны. Результаты надо дождаться от Генерального штаба", — пояснила она, добавив, что Объединенный пресс-центр сил обороны юга всегда предоставляет верифицированные, уточненные и официально подтвержденные результаты боевой работы.

Отметим, что на авиабазе в Джанкое базируются 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ, три авиационные эскадрильи Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Также там дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

Напомним, журналисты требуют уволить Наталью Гуменюк с должности начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, поскольку прессе позволяют работать только на расстоянии 10 км от фронта в "потемкинских" окопах.

В то же время допуск или недопуск журналистов на определенные участки линии обороны на юге происходит в полном соответствии с приказами командования ВСУ, поэтому Наталья Гуменюк считает обвинения в свой адрес безосновательными.