Відстань дозволяє: у Повітряних силах пояснили тактику обстрілів РФ Харкова
Речник командування Ілля Євлаш нагадав, що останнім часом росіяни завдають комбінованих ударів по Україні, використовуючи комплекси С-300 й "шахеди". Через невелику відстань від кордону українські захисники мають обмаль часу на реагування.
Останнім часом інтенсивність атак російських окупантів по Харкову суттєво зросла. Про причини цього та подальші перспективи ситуації в місті в інтерв'ю Фокусу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.
За його словами, для обстрілу Харкова російські Збройні сили використовують зенітні ракетні комплекси типу С-300, до того ж їх використовують як балістичні системи. Євлаш підкреслив, що останнім часом найпотужніших ударів Україні завдають саме цими системами.Важливо
До того ж ще однією проблемою стало використання російськими військами дронів-камікадзе "Шахед". До того ж у більшій частині випадків їх запуск здійснюється з кордону з Росією, тому що там відстань складає десятки кілометрів. Саме тому росіяни мають змогу атакувати населені пункти, а українські захисники мають обмаль часу на ефективне реагування. Ілля Євлаш наголосив, у ворога є суттєва перевага, йому зручно застосовувати завдавати комбінованих атак, щоб перевантажити нашу систему ППО.
Також читайте повну версію матеріалу Фокусу "Скільки літаків у ЗСУ та чим ЗС РФ замінять збиті А-50: Ілля Євлаш в інтерв'ю Фокусу".
Як відомо, Харків у ніч із 10 на 11 квітня пережив одну з найпотужніших атак російських окупантів. Тоді Збройні сили РФ завдали мінімум десять ударів по об'єктах критичної інфраструктури міста. В обласному центрі почалися перебої з електропостачанням. Також міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що у місті не працює метро.
Також 17 квітня повідомлялося, що, на думку мера Харкова, місто ризикує перетворитися на "друге Алеппо", якщо Сполучені Штати й союзники не нададуть такої необхідної військової допомоги, зокрема додаткових систем протиповітряної оборони.