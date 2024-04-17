Расстояние позволяет: в Воздушных силах объяснили тактику обстрелов РФ Харькова

Представитель командования Илья Евлаш напомнил, что в последнее время россияне наносят комбинированные удары по Украине, используя комплексы С-300 и "Шахеды". Из-за небольшого расстояния от границы украинские защитники имеют мало времени на реагирование.

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В последнее время интенсивность атак российских оккупантов по Харькову существенно возросла. О причинах этого и дальнейших перспективах ситуации в городе в интервью Фокусу рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, для обстрела Харькова российские Вооруженные силы используют зенитные ракетные комплексы типа С-300, причем их используют как баллистические системы. Евлаш подчеркнул, что в последнее время наиболее мощные удары по Украине наносят именно этими системами.

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К тому же еще одной проблемой стало использование российскими войсками дронов-камикадзе "Шахед". Причем в большей части случаев их запуск осуществляется с границы с Россией, потому что там расстояние составляет десятки километров. Именно поэтому россияне могут атаковать населенные пункты, а украинские защитники имеют мало времени на эффективное реагирование. Илья Евлаш отметил, у врага есть существенное преимущество, ему удобно применять наносить комбинированные атаки, чтобы перегрузить нашу систему ПВО.

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Как известно, Харьков в ночь с 10 на 11 апреля пережил одну из самых мощных атак российских оккупантов. Тогда Вооруженные силы РФ нанесли минимум десять ударов по объектам критической инфраструктуры города. В областном центре начались перебои с электроснабжением. Кроме того, городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что в городе не работает метро.

Также 17 апреля сообщалось, что, по мнению мэра Харькова, город рискует превратиться во "второе Алеппо", если Соединенные Штаты и союзники не предоставят столь необходимой военной помощи, в частности дополнительных систем противовоздушной обороны.