"Ситуація в Україні критична": Данія оголосила новий пакет військової допомоги на $313 млн

Кошти виділили на морський потенціал, дрони та виробництво компонентів ракет, а також інвестиції в український оборонний сектор.

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Данія оголосила рішення стосовно надання Україні 17-го пакета військової допомоги, вартість якого становить 2,2 мільярда данських крон (313 мільйонів доларів). Про це заявили в пресслужбі оборонного відомства.

В український оборонний сектор спрямують 200 млн крон інвестицій. Також виділено кошти на морський потенціал, дрони та виробництво компонентів ракет.

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Міністр оборони Трольс Лунд Пульсен зазначив, що останнім пакетом пожертв Данія підкреслює свою беззастережну підтримку боротьби за свободу України. Посадовець заявив, що це великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання для нашої держави, що допоможе змінити ситуацію на полі бою.

Попередні пакети пожертвувань передбачають укладення низки різних угод із союзниками щодо закупівель і пожертв від оборонної промисловості союзників, а також спільного надання коштів. Частину матеріалу постачають саме данські компанії. Нова допомога спрямована на збільшенні оборонно-промислової співпраці з Україною, яка відбувається на тлі потреби в зміцненні та розбудові українського виробництва артилерійських систем, безпілотників і ракет.

"Є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою", — сказав міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

Міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен наголосив на тому, що західним державам доведеться посилити підтримку, щоб Україна могла протистояти російським загарбникам. Завдяки новому пакету Данія надає більше військової підтримки, якої потребує українське військо.

"Ситуація в Україні критична", — заявив він.

Нагадаємо, 17 квітня Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, заявив, що ЗСУ отримають дві тисячі РЕБ ближньої дії від українських розробників. Засоби РЕБ ближньої дії, зокрема окопні, точково захищають українських військових і їхні позиції, бронетехніку, а також автомобілі для евакуації.