"Ситуация в Украине критическая": Дания объявила новый пакет военной помощи на $313 млн

Средства выделили на морской потенциал, дроны и производство компонентов ракет, а также инвестиции в украинский оборонный сектор.

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Дания объявила решение о предоставлении Украине 17-го пакета военной помощи, стоимость которого составляет 2,2 миллиарда датских крон (313 миллионов долларов). Об этом заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

В украинский оборонный сектор направят 200 млн крон инвестиций. Кроме того, выделены средства на морской потенциал, дроны и производство компонентов ракет.

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Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен отметил, что последним пакетом пожертвований Дания подчеркивает свою безоговорочную поддержку борьбы за свободу Украины. Чиновник заявил, что это большой потенциал для будущего сотрудничества, которое может поставлять необходимое оборудование для нашего государства, что поможет изменить ситуацию на поле боя.

Предыдущие пакеты пожертвований, предусматривает заключение ряда различных соглашений с союзниками по закупкам и пожертвований от оборонной промышленности союзников, а также совместного предоставления средств. Часть материала поставляют именно датские компании. Новая помощь направлена на увеличение оборонно-промышленного сотрудничества с Украиной, которое происходит на фоне потребности в укреплении и развитии украинского производства артиллерийских систем, беспилотников и ракет.

"Есть большой потенциал для будущего сотрудничества, которое может поставлять необходимое оборудование в Украину, что поможет изменить ситуацию на поле боя", — сказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен отметил, что западным государствам придется усилить поддержку, чтобы Украина могла противостоять российским захватчикам. Благодаря новому пакету Дания предоставляет больше военной поддержки, в которой нуждается украинское войско.

"Ситуация в Украине критическая", — заявил он.

Напомним, 17 апреля Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, заявил, что ВСУ получат две тысячи РЭБ ближнего действия от украинских разработчиков. Средства РЭБ ближнего действия, в частности "окопные", точечно защищают украинских военных и их позиции, бронетехнику, а также автомобили для эвакуации.