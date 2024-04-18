Нічні удари по РФ: БПЛА атакували Воронеж, у місті пошкоджені житлові будинки (фото)

Міністерство оборони Росії стверджувало про "успішну" роботу сил ППО та знищення чотирьох повітряних цілей в регіоні. Однак мер Воронежа уточнив про пошкодження приватного підприємства, бази "ЕкоЦентру" та комбінату благоустрою.

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У російському Воронежі внаслідок атаки безпілотників постраждала жінка, пошкоджено 9 приватних будинків. Уламки одного з дронів впали на пилораму, після чого там почалася пожежа. Про наслідки падіння БпЛА повідомив російський Telegram-канал Baza у четвер, 18 квітня.

Кілька будинків у Лівобережному районі залишилися без вікон і з пошкодженими дахами. 67-річна місцева мешканка госпіталізована з відкритою раною стегна.

Мер Воронежа Вадим Кстенін повідомив, що завдані збитки мають різний характер.

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"Десь тільки обсипалася штукатурка, а десь пошкодження серйозні — вибиті вікна, постраждали вхідні групи, надвірні споруди. Ведемо роботу далі", — написав він у своєму Telegram.

Він додав, що "безпосередньо близько до найбільш постраждалого приватного виробництва знаходиться база "ЕкоЦентру". Зазнав пошкоджень склад комбінату благоустрою, зокрема дах.

За даними Міноборони РФ, вночі в небі над регіоном нібито знищили чотири повітряні цілі — один БПЛА та три повітряні кулі. Про руйнування та постраждалих профільне міністерство не уточнювало.

Пошкоджені будики у Воронежі Пошкоджені будики у Воронежі Пошкоджені будики у Воронежі Пошкоджені будики у Воронежі

Нагадаємо, увечері 17 квітня губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що "український БПЛА" під час падіння пошкодив промислову будівлю. Загорівся ангар із пиломатеріалами та верстатами.

18 квітня Міноборони РФ повідомили про комбіновану атаку по об’єктах на території РФ. ППО працювала у трьох областях — Бєлгородській, Ростовській і Воронезькій.