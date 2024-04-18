Ночные удары по РФ: БПЛА атаковали Воронеж, в городе повреждены жилые дома (фото)

Министерство обороны России утверждало об "успешной" работе сил ПВО и уничтожении четырех воздушных целей в регионе. Однако мэр Воронежа уточнил о повреждениях частного предприятия, базы "Экоцентра" и комбината благоустройства.

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В российском Воронеже в результате атаки беспилотников пострадала женщина, повреждены 9 частных домов. Обломки одного из дронов упали на пилораму, после чего там начался пожар. О последствиях падения БПЛА сообщил российский Telegram-канал Baza в четверг, 18 апреля.

Несколько домов в Левобережном районе остались без окон и с поврежденными крышами. 67-летняя местная жительница госпитализирована с открытой раной бедра.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что нанесенный ущерб носит разный характер.

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"Где-то только осыпалась штукатурка, а где-то повреждения серьезные – выбитые окна, пострадали входные группы, дворовые сооружения. Ведем работу дальше", – написал он в своем Telegram.

Он добавил, что "непосредственно близко к наиболее пострадавшему частному производству находится база "ЭкоЦентра". Потерпел повреждение состав комбината благоустройства, в том числе крыша".

По данным Минобороны РФ, ночью в небе над регионом якобы уничтожили четыре воздушных цели — один БПЛА и три воздушных шара. О разрушениях и пострадавших профильное министерство не уточняло.

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Напомним, вечером 17 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что "украинский БПЛА" во время падения повредил промышленное здание. Загорелся ангар с пиломатериалами и станками.

18 апреля Минобороны РФ сообщили о комбинированной атаке по объектам на территории РФ. ПВО работала в трех областях — Белгородской, Ростовской и Воронежской.