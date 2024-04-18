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Готували атаки з підпалами: у Німеччині спіймали двох шпигунів-диверсантів з РФ, — ЗМІ

арешт, в'язень, наручники
Фото: freepik | Ілюстративне фото

Росіяни німецького походження фотографували американські військові об’єкти та відправляли фото спецслужбам. За даними слідства, "ексополченець ДНР" Дітер С. готувався підірвати транспортні шляхи, якими везуть військову допомогу Україні.

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У німецькій Баварії затримали російських диверсантів. Про це повідомили 18 квітня у виданні Spiegel.

17 квітня вранці у Байройті спеціальна поліція арештувала двох підозрюваних у шпигунстві. За даними слідства, вони планували диверсійні операції та стежили за американськими базами від імені російської спецслужби.

Головний обвинувачений — 39-річний росіянин німецького походження Дітер С. За інформацією федеральної прокуратури, він діяв як агент секретної служби для диверсійних цілей.

Слідчі впевнені, що з жовтня 2023 року чоловік підтримував зв’язок зі спецслужбами та погодився здійснити диверсії у Німеччині. Йдеться про "підпали та напади з вибухівкою на військову інфраструктуру, збройові заводи та промислові об’єкти". У центрі уваги були транспортні шляхи, якими перевозять військові вантажі для України.

Правоохоронці з’ясували, що Дітер фотографував військові об’єкти США в Німеччині та надсилав матеріали у Росію. З цим йому допомагав 37-річний росіянин німецького походження Олександр Дж., якого теж арештували 17 квітня за обвинуваченням у шпигунстві.

Повідомляється, що військові об’єкти, за якими шпигували росіяни, розташовані у місті Графенвер. Там, зокрема, є військовий полігон, на якому військові США тренують українських захисників на танках Abrams.

За даними ЗМІ, у період 2014-2016 років Дітер воював на боці проросійських бойовиків "ДНР", проголошеної російськими окупантами на захоплених територіях Донецької області. У Німеччині підрозділ класифікують як терористичну організацію, тож росіянина звинувачують у членстві в ній.

"Оскільки він, мабуть, також мав вогнепальну зброю, Федеральна прокуратура також порушила проти нього розслідування за підозрою в підготовці насильницького акту, який загрожує державі", — зазначено в статті.

Обох шпигунів взяли під варту. Зв’язатися з їхніми адвокатами журналістам не вдалося.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Артем Лисогор підтвердив, що російський окупант розстріляв з автомата двох цивільних чоловіків у Лисичанську.

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