Україні не вистачає систем ППО: які регіони постраждають у разі нової масованої атаки РФ

Ексречник Генштабу Владислав Селезньов наголошує, що в нашій країні критична нестача не тільки ракет, а й пускових установок, які мають захищати міста. Наразі ворог проводить розвідку для визначення найменш захищених об'єктів.

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Враховуючи нестачу ракет для систем протиповітряної оборони в Україні, про що вже заявляв президент України Володимир Зеленський, російські окупанти шукатимуть цілі в регіонах, де удари призведуть до найбільших руйнувань. Про це в інтерв'ю ТСН розповіли військові експерти Владислав Селезньов і Олександр Коваленко.

"Очевидним є те, що в нас обмежені запаси ракет, інакше ми б не бачили таких наслідків на Чернігівщині та Трипільській ТЕС. Проте в нас критична нестача не тільки ракет, а й пускових установок, які мають захищати нашу країну. Це наша реальність, і вона пов’язана з тим, що наші західні партнери не поспішають передавати ті ракетні комплекси, які в них є", — повідомив Селезньов.

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Він додав, що певна кількість ракет в України є. Також Селезньов нагадав про поширену думку, згідно з якою Київ надійно захищений від атак РФ. Говорячи про вірогідність нової, масованішої ракетної атаки, експерт зауважив, що під час масованого обстрілу окупанти обирають декілька ключових для себе об’єктів. Масовано запускаючи дрони та ракети, вони хочуть притиснути нашу систему ППО.

Що буде в разі нової масованої атаки

Експерт Олександр Коваленко переконаний, що зараз у росіян немає потенціалу для здійснення масованого обстрілу, який би відрізнявся від попередніх.

"Вони не можуть зараз реалізувати масованішу ракетну атаку, ніж ту, яка була, наприклад, 28 грудня 2023 року", — каже Коваленко. Водночас ін додав, що хоча в другій половині березня спостерігалися системні ракетні удари, росіяни не робитимуть чогось більшого на тлі нестачі відповідної ракетної компоненти Х-101/555. Однак вони вивчатимуть, де в нас слабкі місця, де ми можемо відповідати, а де — ні.

У цілому Коваленко вважає, що саме зараз усі зусилля росіян спрямовані на проведення розвідки.

"Саме тому можна стверджувати, що вони не просто використовуватимуть кількісний фактор для ударів, а робитимуть акцент на якості, обираючи ті локації, де ці удари будуть найуспішнішими для них. Як відомо, зараз вони намагаються не бити по Києву, тому що розуміють — тут працює ешелонована ППО, яка має високий рівень ефективності. Можуть атакувати регіони, які менш захищені. І саме розвідкою вони займаються від середини березня", — каже Коваленко.

28 березня спікерка Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що росіяни відновили масовані обстріли України, оскільки накопичили для цього багато ракет.

До того ж Фокус 11 квітня писав, що російські окупанти знищили Трипільську ТЕС під Києвом новою ракетою Х-69. Попри те, що вона менша від аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал", її удари результативніші.