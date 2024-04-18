"Якнайбільше авіаційних ударів": у ЗСУ розповіли про тактику РФ біля Часового Яру

Вогневий залп з артилерії російські війська, як заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, компенсують це ударами КАБів.

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Російські війська зосередились на захопленні Часового Яру у Донецькій області та повторюють тактику з Авдіївки. Подробиці 18 квітня розповів Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, "24 Каналу".

Він зазначив, що ворог може розгорнути плацдарм для подальшого наступу. Тоді під небезпекою опиняться великі міста: Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ. Російські окупанти наступають малими піхотними групами.

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Окупанти прагнуть просунутися в районі вище згаданих міст Донеччини. Це є одним з напрямків російських військ. Інший проходить в районі Авдіївки, а далі на відрізку Вугледар — Курахове — Покровськ.

"Щодо боїв за Часів Яр, то там головна стратегія — завдати якнайбільше авіаційних ударів", — пояснив Тимочко.

Військовий наголосив на тому, що з підтримкою артилерії, пересуватися малими групами на швидкому транспорті, навіть не завжди добре броньованому. Так перекидають особовий склад, щоб сформувати певне наступальне угруповання.

Тимочко додав, що найбільшої шкоди нам завдає авіація противника. Раніше, з його слів, окупанти створювали вогневий залп з артилерії, наприклад, в районі Бахмута фіксували до 60 – 80 тисяч пострілів, то зараз це показник у 10 тисяч, але вони компенсують це ударами КАБів.

"КАБи стали базою для росіян", — пояснив Тимочко.

Бої за Часів Яр – дані Генштабу ЗСУ

Українські захисники, як вказано у звіті Генерального штабу від 18 квітня, відбили штурми не лише поблизу села Часів Яр. Загалом відбито 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Новий, Кліщіївка. Російські окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону українських військ.

Нагадаємо, 18 квітня у РФ заявили про окупацію Богданівки та просування вглиб Часового Яру. На сході російські військові атакують невеликими штурмовими групами із застосуванням всюдиходів.