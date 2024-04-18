"Как можно больше авиационных ударов": в ВСУ рассказали о тактике РФ возле Часового Яра

Огневой залп из артиллерии российские войска, как заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, компенсируют это ударами КАБов.

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Российские войска сосредоточились на захвате Часового Яра в Донецкой области и повторяют тактику из Авдеевки. Подробности 18 апреля рассказал Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, "24 Каналу".

Он отметил, что враг может развернуть плацдарм для дальнейшего наступления. Тогда под опасностью окажутся крупные города: Славянск, Дружковка, Константиновка, Краматорск. Российские оккупанты наступают малыми пехотными группами.

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Оккупанты стремятся продвинуться в районе выше упомянутых городов Донецкой области. Это является одним из направлений российских войск. Другое проходит в районе Авдеевки, а дальше на отрезке Угледар — Курахово — Покровск.

"Что касается боев за Часов Яр, то там главная стратегия — нанести как можно больше авиационных ударов", — пояснил Тимочко.

Военный отметил, что с поддержкой артиллерии, передвигаться малыми группами на быстром транспорте, даже не всегда хорошо бронированном. Так перебрасывают личный состав, чтобы сформировать определенную наступательную группировку.

Тимочко добавил, что наибольший вред нам наносит авиация противника. Ранее, по его словам, оккупанты создавали огневой залп из артиллерии, например, в районе Бахмута фиксировали до 60 — 80 тысяч выстрелов, то сейчас это показатель в 10 тысяч, но они компенсируют это ударами КАБов.

"КАБы стали базой для россиян", — пояснил Тимочко.

Бои за Часов Яр — данные Генштаба ВСУ

Украинские защитники, как указано в отчете Генерального штаба от 18 апреля, отбили штурмы не только вблизи села Часов Яр. Всего отражено 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздоловка, Новый, Клищеевка. Российские оккупанты, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону украинских войск.

Напомним, 18 апреля в РФ заявили об оккупации Богдановки и продвижении вглубь Часового Яра. На востоке российские военные атакуют небольшими штурмовыми группами с применением вездеходов.