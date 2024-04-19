"Тиждень сиділи в засідці": Буданов озвучив подробиці знищення Ту-22М3 (відео)

Літаки Ту-22М3 застосовували ракети Х-22, а знищення авіасудна полегшить життя Одесі.

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Вдала засідка дозволила українським бійцям збити стратегічний бомбардувальник Ту-22МЗ військ РФ, який цієї ночі брав участь в атаці по Україні. Про це повідомив "ВВС Україна" Кирило Буданов, керівник ГУР Міноборони.

Очільник відомства зазначив, що літак уразили на відстані 308 км. Для його ліквідації використали "ті ж прийоми і ті ж засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літак А-50".

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"Тиждень була, скажімо так, сама "засідка". Чекали, коли він вийде на потрібний рубіж", – повідомив він.

Керівник ГУР розповів, що у росіян ще є авіасудна такого виду. Буданов наголосив, що "це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні", від якого "Одесі буде трошки легше зараз".

Буданов пояснив, що літаки Ту-22М3 застосовували ракети Х-22, "які, мабуть, найбільше принесли саме руйнувань по місту". З його слів, ці потужні і швидкі ракети "ніхто не міг перехопити".

Керівник ГУР розповів, що це ще радянська розробка, точність цієї ракети "не така вже велика". "Більшу кількість цивільних будівель знищили саме ці ракети".

Тепер росіянам доведеться шукати нові пускові рубежі для запуску ракет. Вони будуть, як припустив Буданов, змушені застосовувати "тільки наземні комплекси для ударів по Одесі та ракети з дальньої авіації та з моря".

"Х-22, я сподіваюся, більше не побачать", – висловився керівник ГУР в інтерв'ю "ВВС Україна".

Знищення Ту-22М3

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш 19 квітня підтвердив знищення російського бомбардувальника Ту-22М3 за 300 кілометрів від кордону з Україною, є помстою за атаку на українські міста. Операцію зі збиття Ту-22М3 готували понад тиждень, очікуючи на зручний момент для вдалого ураження літака. Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що російські ракети Х-22 збиті досі невідомими засобами ураження. На його думку, це були не ЗРК Patriot, оскільки ці комплекси, ймовірно, захищають Київ.

Нагадаємо, 19 квітня наслідки атак ЗСУ на аеродром у Джанкої показали зі супутника. Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зазначив, що на супутникових світлинах можна помітити наслідки точкових ударів ЗСУ по російських засобах ППО.