Повітряні сили вперше збили Х-22: експерт пояснив, які нові можливості з'явились у ЗСУ (відео)

Ракети Х-22 можна збивати зі ЗРК Patriot, однак ці установки поки що показували роботу лише у Києві. Якщо ракети збили над іншим містом, це означає наявність нових рішень у Сил оборони України.

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Повітряні сили ЗСУ вперше за понад два роки повномасштабного вторгнення РФ отримали нові можливості для збиття російських ракет Х-22. Ракети збили досі невідомими засобами ураження, і це були не ЗРК Patriot. Про деталі відбиття російської повітряної атаки, від якої постраждали жителі Дніпра, авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив в ефірі порталу "Київ 24".

Криволап зазначив, що на сьогодні було відомо про ЗРК Patriot, які, ймовірно, захищають Київ. Крім того, немає інформації, щоб ці установки ППО стояли десь в інших точках і захищали інші населені пункти. Після цього він зробив висновок, що ракету Х-22 Повітряні сили збили новим засобом, але не Patriot.

"Ракети Х-22, по-перше, не могли долетіти до Києва. По-друге, у нас в інших містах до цього часу "Петріоти" ще не стояли. Тому те, що збили Х-22 — це якісь нові рішення, які дозволяють їх збивати. Це дуже чудово", — наголосив співрозмовник журналістів.

Також авіаційний експерт прокоментував події з літаком Ту-22М3. Пояснив, що літак створено за радянських часів: це "реліквія", яку потрібно "здавати у музей". В РФ залишилось приблизно 40 Ту-22. При цьому установка С-200, яку могли використати для збиття, — це також стара розробка СРСР, яка призначалась саме для нищення бомбардувальників.

Обстріл Дніпра 19 квітня - авіаексперт розповів про збиття Х-22 (див. від 12:58)

Обстріл Дніпра — деталі

Для нічного удару по Україні 19 квітня росіяни використали шість ракет Х-22, дві з яких вперше збили — розповіли у Повітряних силах.

Х-22 "Буря" — надзвукова корабельна ракета, яка, за задумом радянських конструкторів, мала нищити кораблі противника. Є дев'ять модифікацій цього повітряного засобу ураження. Базовий варіант міг літати на відстань до 300 км, варіант Х-22M/MA — на відстань до 600 км на швидкості 3,3 Махи. В РФ розробили глибоку модифікацію цієї ракети, яка отримала назву Х-32. У січні 2024 року в Міноборони РФ заявили, що модернізує Х-32 — вона стане носієм касетних боєприпасів.

Зазначимо, внаслідок ракетно-дронового удару РФ по Дніпру 19 квітня загинуло двоє людей, — заявили у Дніпропетровській ОВА. Російська ракет влучила по п'ятиповерховому будинку біля залізничного вокзалу і знесла частину 4 та 5 поверху. Крім того, отримав пошкодження залізний вокзал, однак вже за кілька годин він почав приймати поїзди.

Тим часом у російських соцмережах опублікували кадри падіння літака Ту-22М3, який повертався на аеродром після обстрілу України. В ГУР Міноборони підтвердили, що його збили саме українці. Літак розбився, але відомо про пілотів, які катапультувались: двоє загинули, двоє — наче живі.

Крім того, вдень 19 квітня стався ще один обстріл України: ворог вдарив балістикою по Одесі.